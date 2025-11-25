“Vi la ‘peli’ 30 veces y voy a verla muchas veces más: el K-pop pisa fuerte en Tucumán

Hay fenómenos sociales y culturales más difíciles de desmenuzar que otros. La pasión por el K-pop en el país (y de la que Tucumán no es la excepción), tiene sus explicaciones, pero el desborde al que llega no siempre se entenderá 100%. Para aquellos que no lo conocen, el K-pop es la abreviatura de “Korean Popular Music” (música popular de Corea del Sur), un género musical originario de ese país con el impacto que mencionamos, pero además a nivel mundial. Combina diversos estilos como el pop, hip hop, R&B y electrónica, y se caracteriza por su énfasis en las coreografías sincronizadas, la producción visual y un sistema de entrenamiento y mercadotecnia enfocado en jóvenes ídolos.