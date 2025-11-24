Secciones
Juan Schiaretti se someterá a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica por cateterismo

El ex gobernador cordobés comunicó la noticia a través de sus redes sociales e indicó que la intervención fue recomendada por sus médicos y programada con anticipación.

El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que se someterá a una intervención cardíaca programada el viernes 28 en la Fundación Favaloro. El procedimiento consistirá en el reemplazo de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica mínimamente invasiva.

El reemplazo valvular aórtico por cateterismo (TAVR, por sus siglas en inglés) es una alternativa a la cirugía a corazón abierto, especialmente indicada para pacientes que requieren el reemplazo de la válvula y que presentan un riesgo quirúrgico elevado. Esta técnica se caracteriza por un menor tiempo de recuperación y una reducción en las posibles complicaciones.

Fuentes cercanas al ex gobernador informaron que Schiaretti se encuentra en buen estado de salud general. Se espera que, tras la intervención, permanezca en observación y que su equipo médico proporcione actualizaciones sobre su evolución en las próximas horas.

