Juan Schiaretti se someterá a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica por cateterismo

El reemplazo valvular aórtico por cateterismo (TAVR, por sus siglas en inglés) es una alternativa a la cirugía a corazón abierto, especialmente indicada para pacientes que requieren el reemplazo de la válvula y que presentan un riesgo quirúrgico elevado. Esta técnica se caracteriza por un menor tiempo de recuperación y una reducción en las posibles complicaciones.