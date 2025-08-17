 Juan Schiaretti confirmó su candidatura a diputado nacional por Córdoba
Estará acompañado por Carolina Basualdo.

Juan Schiaretti. FOTO TOMADA DE TWITTER.COM/JSCHIARETTI
17 Agosto 2025

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti confirmó este domingo que será candidato a diputado nacional por Córdoba, encabezando la lista de Provincias Unidas, el espacio del peronismo oficialista. Lo hizo a través de un video difundido en redes sociales y en su equipo de prensa.

“Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Quiero que este cambio llegue a buen puerto y que la esperanza de nuestro pueblo, que soporta sacrificios para que las cosas mejoren, no se transforme en frustración”, expresó Schiaretti.

La lista de Provincias Unidas en Córdoba

En segundo lugar de la lista figura Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos. El tercer puesto lo ocupa Miguel Siciliano, legislador provincial. Luego siguen:

Laura Jure, ministra de Desarrollo Social de Córdoba.

Ignacio García Aresca, diputado nacional.

Un bloque federal con gobernadores

Schiaretti destacó que esta vez irá al Congreso acompañado por un grupo de gobernadores de provincias como Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz, en el marco del armado de Provincias Unidas.

“Vamos a conformar un bloque legislativo federal que garantice el equilibrio macroeconómico y fiscal, pero sin que sea a los hachazos, sino cuidando a nuestra gente”, afirmó.

El dirigente cordobés remarcó que desde el Congreso buscarán impulsar propuestas para aumentar la producción, el empleo y la infraestructura, corrigiendo distorsiones que afectan al desarrollo.

“Desde Córdoba hemos demostrado que es posible mantener el equilibrio fiscal en el tiempo, apoyar a los sectores productivos y generar empleo. Junto a los gobernadores de Provincias Unidas expresamos el federalismo y el interior productivo, para que la esperanza de los argentinos no devenga en frustración, sino en desarrollo sostenido”, concluyó.

El saludo de Llaryora

Tras la confirmación de la candidatura, el gobernador Martín Llaryora saludó a Schiaretti en la red social X:

“Gracias Juan, por asumir este nuevo desafío. Córdoba tiene mucho para aportar en la construcción de una Argentina diferente: una Argentina que se aleje de los extremos y avance firme por la senda del progreso. Nadie mejor que vos para llevar la voz de los cordobeses al Congreso, como garantía de defensa de un modelo productivo y federal, con un Estado inteligente, al servicio del desarrollo y de la gente”.

