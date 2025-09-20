Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

El ex gobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, salió al cruce del presidente Javier Milei, luego de que el mandatario cuestionara en la Bolsa de Comercio de Córdoba su propuesta fiscal y afirmara que implicaría “elevar el déficit fiscal en siete puntos del PBI”.
“El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal”, replicó Schiaretti a través de sus redes sociales, donde detalló los principales ejes de su plan de campaña.
En primer lugar, defendió su idea de una “reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal”. “Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil. Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos”, explicó.
El segundo punto está relacionado con el agro. “Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó u$s 175 mil millones; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones”, señaló.
Por último, apuntó contra la evasión fiscal. “Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera ‘héroes’ a los evasores. Es inadmisible que un presidente glorifique a quienes los evaden”, concluyó.