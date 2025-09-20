Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

En primer lugar, defendió su idea de una “reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal”. “Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil. Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos”, explicó.