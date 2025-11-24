Fiestas de fin de año y asados: cuál es la técnica más eficaz para dejar la parrilla impecable

Cebolla, limón o aluminio: cuál funciona mejor

El análisis comenzó con las opciones más populares. Al pasar una cebolla por la rejilla caliente, a simple vista parece retirar residuos, pero al mismo tiempo libera jugos con azúcares que, al exponerse al calor, se caramelizan y se queman. Esa capa queda adherida al metal y, al colocar la carne, se transfiere directamente, alterando el sabor.