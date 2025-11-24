Secciones
Fiestas de fin de año y asados: cuál es la técnica más eficaz para dejar la parrilla impecable

A medida que se acercan las celebraciones de fin de año, crece el interés por mantener la parrilla en condiciones, especialmente en los hogares donde este espacio cobra un uso más intenso. Entre los métodos más difundidos aparecen técnicas tradicionales transmitidas durante generaciones, aunque no todas ofrecen el mismo nivel de eficacia.

En muchos hogares, es habitual recurrir a ingredientes comunes como la cebolla o el limón para arrastrar restos adheridos al metal mientras la superficie aún está caliente. Sin embargo, la efectividad de estas prácticas sigue generando debate entre quienes buscan un resultado rápido sin modificar el sabor de los alimentos.

Una evaluación reciente permitió comparar estas alternativas y analizar qué ocurre realmente al aplicarlas, además de identificar cuáles son los productos que logran una limpieza más precisa antes de encender el fuego.

Cebolla, limón o aluminio: cuál funciona mejor

El análisis comenzó con las opciones más populares. Al pasar una cebolla por la rejilla caliente, a simple vista parece retirar residuos, pero al mismo tiempo libera jugos con azúcares que, al exponerse al calor, se caramelizan y se queman. Esa capa queda adherida al metal y, al colocar la carne, se transfiere directamente, alterando el sabor.

Con el limón el efecto es similar. Pese a su acidez, contiene más azúcares que la cebolla, por lo que se quema con mayor rapidez. Si bien puede aportar cierta ayuda, no posee la fuerza necesaria para desprender la suciedad, y sus restos también terminan dejando notas amargas en los alimentos.

El truco del papel aluminio

La alternativa mejor valorada por el especialista fue el papel aluminio comprimido, una herramienta que permite desprender restos quemados con mayor firmeza. Aun así, se advirtió que este método puede dejar pequeñas partículas, por lo que se recomienda pasar luego un papel húmedo hasta asegurarse de que la superficie quede completamente limpia.

El uso de un cepillo con cerdas duras también fue mencionado como otra opción eficaz para arrastrar residuos persistentes.

Según la evaluación, lo ideal es optar por herramientas que realmente retiren la suciedad acumulada. Aunque la cebolla y el limón puedan utilizarse por costumbre, no ofrecen el mismo nivel de limpieza que el aluminio comprimido o un cepillo resistente. Para completar el procedimiento, se sugiere realizar un último repaso húmedo antes de comenzar a cocinar.

