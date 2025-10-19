Para qué sirve pasar una cebolla por la parrilla

Cuando se hacen verduras, el proceso de limpieza es diferente: los vegetales sueltan agua y azúcares, que caramelizan e imprimen una capa pegajosa, pero es mucho más fácil de remover que la grasa. En cambio, se hace pizza, la masa deja harina y almidón, que se carbonizan y se presentan como una costra dura. En ese caso, sí es mejor implementar un cepillo metálico con fuego fuerte para que se desprenda todo y dejar reposar durante unos minutos.