Secciones
SociedadActualidad

Para qué sirve pasar una cebolla por la parrilla

Es de gran utilidad en uno de los rituales más arraigados de los argentinos: el asado.

Para qué sirve pasar una cebolla por la parrilla
Hace 1 Hs

Hacer un asado es un ritual por excelencia del argentino: se trata de una actividad social y cultural muy ligada a la identidad y a la tradición, ya que combina la reunión con la buena comida. Sin embargo, aquel que tiene la responsabilidad de ser parrillero sufre más de la cuenta cuando se termina el convite: la parrilla, de la que salen los deliciosos cortes, suele quedar totalmente sucia.

En principio, si está demasiado fría cuando se coloca la carne, los jugos que emana hacen que se adhiera al metal. Para evitarlo, el hierro caliente genera una especie de costra, provocando la denominada “reacción de Marillard”, que sella la superficie y evita que se pegue, aunque son pocos los que toman esa previsión para evitar males mayores.

Los restos de grasa o carbón viejo hacen las veces de pegamento, mientras que el asado húmedo -sobre todo si está recién lavado- genera vapor que provoca que se adhiera. En conclusión, se trata de una serie de factores físicos y químicos que derivan en un dolor de cabeza para el cocinero. El utensilio de cocina, dependiendo de su material, puede tener una vida útil mayor o menor.

Los de hierro común -sin esmaltar- y los enlozados duran entre cinco y diez años en promedio. Por otra parte, los de acero inoxidable resisten bastante más, hasta dos décadas; mientras que las de hierro fundido trascienden ese tiempo y llegan a superar los 20 años, pero es clave curarlo y cuidarlo para que no se oxide. Tener la parrilla impecable es casi una obligación.

Qué ingredientes se necesitan para limpiar la parrilla tras un asado

Para ello, el influencer Piero Silva contó a través de su cuenta de Instagram que hay varios tips que sirven para cumplir con ese cometido. El video, que fue publicado a finales de junio, ya tiene más de 74.000 likes y cientos de comentarios positivos de internautas. En primera instancia, el creador de contenido explicó en el audio que la parrilla con mugre puede contaminar las próximas comidas y alterar claramente su sabor.

Si bien lo ideal es desengrasar antes, muchas veces esa opción está fuera del alcance. Con la intención de eliminar restos pegados, se tiene que preparar un buen fuego, haciendo que el calor ablande la suciedad y facilite su eliminación posterior. Luego, aconsejó tomar media cebolla y pasarla, con bastante sal, por encima del hierro: las temperaturas altas provocan que se liberen ácidos naturales que ayudan a desinfectar.

El papel aluminio, un aliado a la hora de limpiar la parrilla

La sal, a su vez, actúa como abrasivo y saca cualquier residuo existente. Si aún quedó algún resto de grasa, recomendó armar una pelota pequeña de papel aluminio y raspar bastante sobre la superficie. Por último, sugirió aplicar un poco de vinagre sobre un paño o toallita y pasarla sobre la parrilla, previniendo malos olores. Con todas esas pautas, el utensilio se exhibirá prácticamente impoluto, como si no hubiese tenido usos.

Cuando se hacen verduras, el proceso de limpieza es diferente: los vegetales sueltan agua y azúcares, que caramelizan e imprimen una capa pegajosa, pero es mucho más fácil de remover que la grasa. En cambio, se hace pizza, la masa deja harina y almidón, que se carbonizan y se presentan como una costra dura. En ese caso, sí es mejor implementar un cepillo metálico con fuego fuerte para que se desprenda todo y dejar reposar durante unos minutos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional
3

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?
4

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
5

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio
6

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Más Noticias
Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Comentarios