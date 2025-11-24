Secciones
Mario Leito y las dificultades financieras de Atlético Tucumán: deudas, ventas impagas y ajustes inevitables

En diálogo con LA GACETA, describió la situación económica del club, los reclamos por transferencias aún no cobradas y la necesidad de normalizar valores en medio de un escenario complicado para todo el fútbol argentino.

En un contexto económico difícil para todo el fútbol argentino, la situación financiera de Atlético no escapa a las tensiones generales. Mario Leito admitió que el club trabajó con un presupuesto elevado para esta temporada. “El presupuesto fue importante, sobre todo en un contexto económico muy complejo en Argentina”, reconoció. A la vez, remarcó que los problemas financieros no son una excepción, sí una constante en las instituciones del país.

El presidente sostuvo que, dentro de ese panorama, Atlético se apoya en una administración prolija. “Nosotros, por suerte, somos un club ordenado, aunque también tenemos problemas financieros”, señaló. El principal foco está en las ventas realizadas cuyos pagos aún no se hicieron efectivos. “Vendimos jugadores pero todavía no pudimos cobrar, y eso genera inconvenientes”, explicó. Esos atrasos obligan a reacomodar compromisos y a recalibrar el flujo de caja.

Entre los casos que más atención demandan se encuentra el de Tomás Cuello. El club decidió avanzar con una presentación formal a nivel internacional. “Estamos iniciando una demanda contra Paranaense, que es el club que debe pagarnos, y subsidiariamente contra Mineiro, para cobrar el dinero que ya deberían haber abonado”, indicó. La situación se repite con otros créditos vigentes vinculados a transferencias al exterior y al fútbol argentino.

Leito enumeró también montos a cobrar por jugadores que fueron a Estados Unidos y por el pase de Ignacio Maestro Puch. “Independiente nos debe cuotas de su pase”, detalló. Todos esos ingresos pendientes forman parte de un esquema financiero que necesita regularidad para evitar sobresaltos. “Por eso ahora debemos acomodar todas las cuentas para no tener sobresaltos durante el año”, expresó.

En paralelo, el club mantiene al día los compromisos con su plantel y sus empleados. Aclaró que lo único pendiente es lo que aún no venció. “Con empleados del club no debemos nada”, señaló. Cada mes sin partidos complica el panorama, por eso vuelve sobre la importancia de la masa societaria. “Todo lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y por eso pedimos al hincha que se haga socio y pague su cuota”, remarcó. El impacto del calendario es directo. “Muchos meses del año no hay partidos por el calendario y cuando no se juega, no hay ingresos y se complica”, describió.

La actualización de la cuota social es otra pieza de esa ecuación. La referencia es el aumento dispuesto por la AFA en el valor de las entradas. “Hace 20 días la AFA aumentó la entrada a 30 mil pesos, y la cuota social está ligada a ese valor”, explicó. El club deberá llevar la cuota de 27 a 30 mil pesos, en línea con el incremento general. “No lo actualizamos todavía, pero debemos normalizar esa situación”, afirmó. Para dimensionar el costo, recurrió a un ejemplo concreto. “Con 30 mil pesos ves dos partidos locales, casi 15 mil cada uno”, indicó. El ajuste será cercano al 25%, en la misma proporción que la entrada. “Subirá en el mismo porcentaje que la entrada. El socio ‘8’ seguirá entrando sin pagar”, aseguró.

