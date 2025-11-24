Mario Leito y las dificultades financieras de Atlético Tucumán: deudas, ventas impagas y ajustes inevitables

En paralelo, el club mantiene al día los compromisos con su plantel y sus empleados. Aclaró que lo único pendiente es lo que aún no venció. “Con empleados del club no debemos nada”, señaló. Cada mes sin partidos complica el panorama, por eso vuelve sobre la importancia de la masa societaria. “Todo lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y por eso pedimos al hincha que se haga socio y pague su cuota”, remarcó. El impacto del calendario es directo. “Muchos meses del año no hay partidos por el calendario y cuando no se juega, no hay ingresos y se complica”, describió.