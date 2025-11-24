“No es fácil estar 10 años en Primera”: Mario Leito explica cómo Atlético Tucumán afrontará un 2026 de ajustes, planificación y grandes desafíos

Atlético Tucumán se prepara para un 2026 incómodo donde habrá menos margen para gastar, pero la exigencia deportiva será la misma. En exclusiva con LA GACETA, Mario Leito trazó un diagnóstico que mezcla recorte de presupuesto, deudas por cobrar, apuesta a los socios y la obligación de seguir compitiendo arriba en un fútbol argentino que, reconoce, se volvió áspero para todos.
En un contexto económico difícil para todo el país, la situación de Atlético no es la excepción. Leito admitió que el club trabajó esta temporada con un presupuesto elevado. “El presupuesto fue importante, sobre todo en un contexto económico muy complejo en Argentina”, reconoció. Explicó que la crisis golpea a todas las instituciones y que los problemas financieros, lejos de ser un fenómeno aislado, se convirtieron en una constante en casi todo el mapa del fútbol argentino.
Dentro de ese escenario, el presidente defendió la administración interna. “Nosotros, por suerte, somos un club ordenado, aunque también tenemos problemas financieros”, señaló. El principal foco está en las ventas realizadas cuyos pagos todavía no se hicieron efectivos. “Vendimos jugadores pero todavía no pudimos cobrar, y eso genera inconvenientes”, explicó. Esos atrasos obligan a reacomodar compromisos y a recalibrar el flujo de caja para que el club pueda cumplir con lo suyo mientras espera que otros cumplan con lo pactado.
Entre los casos que más atención demandan se encuentra el de Tomás Cuello. Atlético decidió avanzar con una presentación formal ante los organismos correspondientes. “Estamos iniciando una demanda contra Paranaense, que es el club que debe pagarnos, y subsidiariamente contra Mineiro, para cobrar el dinero que ya deberían haber abonado”, indicó Leito. La lista no termina ahí. También mencionó créditos por jugadores que emigraron a Estados Unidos y por el pase de Ignacio Maestro Puch. “Independiente nos debe cuotas”, detalló. Todos esos montos forman parte de un esquema financiero que necesita regularidad para evitar sobresaltos. “Por eso ahora debemos acomodar todas las cuentas para no tener inconvenientes durante el año”, expresó.
En paralelo, el club se esfuerza por mantener al día sus obligaciones con el plantel profesional y con los empleados. Leito aclaró que no hay atrasos en ese aspecto. “Con empleados del club no debemos nada”, señaló. Lo pendiente corresponde a pagos que aún no vencieron, algo que, de momento, se mantiene bajo control. Sin embargo, el calendario juega en contra. “Muchos meses del año no hay partidos y cuando no se juega, no hay ingresos y se complica”, describió. Por eso vuelve una y otra vez sobre la misma idea: la importancia de que el hincha acompañe durante todo el año. “Todo lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y por eso pedimos al hincha que se haga socio y pague su cuota”, remarcó.
Incorporación de nuevos socios
La actualización de la cuota social es otra pieza clave de este escenario. Leito explicó que el valor está atado al precio de las entradas, que aumentaron recientemente. “Hace 20 días la AFA aumentó la entrada a 30 mil pesos, y la cuota social está ligada a ese valor”, explicó. Por eso, el club deberá llevar la cuota de 27 a 30 mil pesos para normalizar la relación. “No lo actualizamos todavía, pero debemos hacerlo”, afirmó. Para dimensionar el costo, puso un ejemplo concreto. “Con 30 mil pesos ves dos partidos locales, casi 15 mil cada uno”, indicó. El ajuste será cercano al 25%, en línea con el incremento general dispuesto por la AFA. “Subirá en el mismo porcentaje que la entrada. El socio ‘8’ seguirá entrando sin pagar”, aseguró.
En este contexto de austeridad controlada, uno de los objetivos estructurales es aumentar la masa societaria. Leito lo planteó con un número concreto. “Debemos aspirar a tener 25.000 socios”, señaló. La idea es que esa cantidad de tucumanos se comprometa con el club más allá del calendario de partidos. “Necesitamos que 25.000 tucumanos abracen estos colores y paguen la cuota los 12 meses del año”, expresó. La permanencia en Primera y la competitividad deportiva dependen, en buena parte, de esa base social.
La situación del plantel también aparece atravesada por este equilibrio entre recorte y ambición. El presidente detalló que actualmente hay entre 27 y 28 futbolistas con contrato entre Primera y Reserva. Algunos de ellos están en un momento clave. “A 6 o 7 se les vence y son jugadores importantes”, indicó. El resto será evaluado junto al cuerpo técnico para definir quién sigue y quién se va. Con esa foto sobre la mesa, reafirmó el rumbo. “La idea es bajar el presupuesto sin descuidar la competitividad”, señaló, articulando la línea económica con la deportiva.
Leito insiste en poner en perspectiva el lugar que hoy ocupa Atlético. Sostiene que no es sencillo sostenerse tanto tiempo en la máxima categoría. “No es fácil estar 10 años en Primera División”, advirtió. Para reforzar esa mirada, recordó casos de otros clubes que perdieron la categoría después de largos períodos en la elite. “No todos lo logran, San Juan bajó, Godoy Cruz estuvo 16 y 18 años en Primera y finalmente descendió, Colón no puede volver”, enumeró. El mensaje busca que el hincha entienda la fragilidad del sistema y valore el recorrido que el “Decano” viene sosteniendo.
El diagnóstico se amplía a la competencia en general. Leito describe un torneo en el que la presión económica convive con un nivel de exigencia cada vez mayor. “El fútbol argentino es difícil porque los recursos no alcanzan. Todos quieren ganar más, jugadores, cuerpo técnico, todos”, señaló. También remarcó que muchas veces no se dimensiona adecuadamente la ubicación final de un equipo en la tabla. “A veces no se valora en qué lugar terminás”, expresó. Y definió la volatilidad del campeonato con una frase contundente. “El fútbol es muy cambiante, el que fue campeón hace seis meses puede terminar último”, advirtió.
En ese marco, el mensaje al hincha apunta a combinar apoyo y calma. Leito pidió acompañamiento, pero también una forma distinta de vivir el día a día del club. “Que nos acompañen”, pidió. Reconoce el fanatismo y la intensidad con la que se vive cada partido en el José Fierro, pero propone otro enfoque. “Sabemos de la pasión del hincha. También creemos que hay que disfrutar más del fútbol y no renegar tanto”, afirmó. El pedido no es ajeno al clima general del fútbol argentino, donde los resultados suelen eclipsar todo lo demás.
La confirmación de Colace
La definición del entrenador aparece como otro capítulo importante de este proceso. Al momento de la entrevista, la decisión todavía no estaba oficializada, aunque el rumbo ya estaba marcado. “Estamos charlando y analizando”, había explicado Leito sobre la elección del nuevo DT. En esa instancia, el presidente reconocía que Hugo Colace era uno de los principales candidatos. “Tuvo una muy buena actuación en la reserva”, afirmó. Lo describió como un técnico valorado puertas adentro, aunque remarcó que, entonces, aún faltaban pasos formales.
Mientras seguía en Buenos Aires, Leito se mantuvo en contacto permanente con los miembros de la comisión directiva. La intención era revisar cada detalle antes de anunciar la decisión. Con el correr de los días, esa tendencia se confirmó con la designación oficial de Colace como entrenador para la temporada 2026, en un contexto de recambio futbolístico y reducción del presupuesto. El clima interno, según el presidente, mezcla preocupación y confianza. “La preocupación es la lógica de un país con muchas dificultades”, admitió. A la vez, subrayó que el club no parte de cero. “Deportivamente tenemos un plantel armado, sumaremos refuerzos y se irán otros”, sintetizó. Su aspiración es simple y, a la vez, exigente. “Queremos ser protagonistas, a veces se logra y a veces no”, expresó.
La competitividad de la Liga Profesional
Sobre el torneo en sí, Leito dejó claro que el formato también condiciona la planificación. El calendario ya tiene fechas definidas y un margen ajustado. El presidente adelantó que el campeonato comenzará el último fin de semana de enero y terminará el 24 de mayo, en un esquema moldeado por la presencia de la Copa del Mundo. En esos meses, los clubes deberán resolver su temporada doméstica sin demasiado margen para reprogramaciones o pausas prolongadas.
El dirigente defendió la continuidad del modelo actual. Considera que, con la cantidad de equipos que integran la Liga Profesional, no es viable un torneo largo todos contra todos. “Faltarían fechas”, señaló. Recordó que el intento de competir con 27 equipos obligó a reformular sobre la marcha. “Luego hubo que hacer la Copa de la Liga por la cantidad de compromisos”, explicó. Entre esos compromisos mencionó Libertadores, Sudamericana, fechas FIFA, amistosos y Copa Argentina, un combo que vuelve muy difícil sostener un calendario tradicional.
Frente a eso, la Liga decidió mantener el esquema de dos torneos de 15 clubes, con partidos interzonales. “Uno fijo con el clásico rival y otro sorteado”, detalló Leito. La cuenta final cierra con 16 fechas por cada torneo y 32 en el año, lo que permite cumplir con los plazos marcados por la competencia internacional. Para el presidente de Atlético, el formato no solo es funcional desde lo organizativo, también lo es desde lo deportivo. “El formato será el mismo, me parece muy interesante porque permite que clubes sin planteles tan amplios puedan competir”, afirmó. A su juicio, en los últimos dos años el sistema demostró ser adecuado para instituciones como Atlético, que necesitan competir en el máximo nivel sin desbordar su estructura.
En medio de ese mapa recortado por números, fixture y decisiones estructurales, aparece un objetivo que el club no abandona: volver a jugar copas internacionales. El recuerdo de aquellas noches de Copa Libertadores y Sudamericana sigue vivo en la memoria del hincha. Leito también lo siente. “Claro, todos recordamos esos grandes momentos”, expresó. Durante mucho tiempo, esas competencias habían sido solo un sueño. “Parecía imposible hasta que nos tocó vivirlo”, recordó el presidente.
En las últimas temporadas, Atlético se quedó muy cerca de regresar a ese escenario. La diferencia fue mínima. “Una vez por un punto, otra por diferencia de gol”, señaló. Esa proximidad no alcanza para sacarse el gusto. “Esas cosas duelen porque creemos que estamos en condiciones de competir”, afirmó. La idea de pelear por un lugar en las copas se mantiene como un horizonte deportivo y económico para el futuro inmediato.
Sin infraestructura, no hay resultados
El otro gran eje del proyecto pasa por la infraestructura. El complejo San Andrés avanza como una apuesta fuerte a largo plazo. Leito contó que la primera etapa está a punto de completarse. “Cinco canchas, una de césped sintético”, explicó. La planificación apunta a que las divisiones formativas del club comiencen a entrenar allí desde el inicio del próximo año. “Aspiramos a que en enero la reserva y las inferiores ya entrenen ahí”, indicó. Para el presidente, la obra es una necesidad. “Es fundamental, un club de fútbol no puede existir sin canchas de fútbol”, remarcó.
En el cierre, Leito volvió sobre una idea que repite cada vez que puede: el lugar del hincha en la historia del “Decano”. “Siempre dijimos que Atlético es grande por su gente”, expresó. Agradeció el acompañamiento en un contexto nacional complicado y ratificó que el camino elegido combina ajuste económico, ambición deportiva, inversión en infraestructura y una apuesta fuerte a la participación de los socios. El desafío será sostener ese equilibrio en un 2026 que, de entrada, ya se anuncia intenso.
(Producción periodística: Carlos Oardi y Diego Caminos)