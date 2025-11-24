“No es fácil estar 10 años en Primera”: Mario Leito explica cómo Atlético Tucumán afrontará un 2026 de ajustes, planificación y grandes desafíos

En paralelo, el club se esfuerza por mantener al día sus obligaciones con el plantel profesional y con los empleados. Leito aclaró que no hay atrasos en ese aspecto. “Con empleados del club no debemos nada”, señaló. Lo pendiente corresponde a pagos que aún no vencieron, algo que, de momento, se mantiene bajo control. Sin embargo, el calendario juega en contra. “Muchos meses del año no hay partidos y cuando no se juega, no hay ingresos y se complica”, describió. Por eso vuelve una y otra vez sobre la misma idea: la importancia de que el hincha acompañe durante todo el año. “Todo lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y por eso pedimos al hincha que se haga socio y pague su cuota”, remarcó.