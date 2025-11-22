El mensaje de Presti tras ser nombrado ministro de Defensa: “Las Fuerzas Armadas deben estar a la altura del nuevo rol protagónico”

“Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque, como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su trabajo”, remarcó Petri. Y agregó: “Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente, respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada”.