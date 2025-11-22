Secciones
El mensaje de Presti tras ser nombrado ministro de Defensa: “Las Fuerzas Armadas deben estar a la altura del nuevo rol protagónico”

El actual jefe del Estado Mayor General del Ejército le agradeció a Milei por la designación y dejó un mensaje para el inicio de su gestión.

Hace 36 Min

El teniente general Carlos Alberto Presti expresó este sábado su agradecimiento al presidente Javier Milei luego de haber sido designado como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri, quien retomará su banca como diputado de La Libertad Avanza.

“Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años”, escribió en sus redes sociales minutos después de conocerse la noticia. Y añadió: “Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei”.

Horas antes, el propio Petri también había dedicado un mensaje al oficial designado. “Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército ahora continúe como futuro Ministro de Defensa”, sostuvo el actual titular de la cartera, quien destacó además “su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”.

“Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque, como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su trabajo”, remarcó Petri. Y agregó: “Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente, respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada”.

JUNTOS. Presti y Milei. Archivo JUNTOS. Presti y Milei. Archivo

El presidente Milei había confirmado las designaciones más temprano. “Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente”, publicó en sus redes sociales, junto a un comunicado oficial del Gobierno.

En la Casa Rosada remarcaron que ambos nombramientos representan “una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza”, y que esa impronta “se mantendrá por el resto de esta gestión”.
“La Argentina potencia que todos soñamos -añadieron- requiere de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”.

También el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró las designaciones: “Bienvenidos al gabinete nacional Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti. Los espera a ambos una gran gestión por delante. Dios bendiga a la República Argentina”.

