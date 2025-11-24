Secciones
Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Dirigentes peronistas consideraron que es un “enorme retroceso” el haber nombrado a un militar en la cartera por primera vez desde 1983.

Hace 3 Hs

El oficialismo libertario y aliados celebraron la llegada de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad y al teniente general Carlos Presti a Defensa, mientras que hubo críticas por parte de referentes del peronismo por la designación del ex jefe del Estado Mayor General del Ejército en un cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. “Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa”, indicó Presidencia en su redes.

“Los espera a ambos una gran gestión por delante”, sostuvo el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en su cuenta de X. La ministra saliente de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, saludó a Monteoliva, quien se venía desempeñando como secretaria de Seguridad. “Mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, expresó.

Al mismo tiempo, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, celebró el nombramiento de Presti. “Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa!”, escribió en redes sociales.

Retroceso

En contraposición, el diputado electo Agustín Rossi, en tanto, cuestionó la designación de Presti. “La designación del actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino como Ministro de Defensa es un enorme retroceso para la democracia argentina y para las Fuerzas Armadas como institución de la República Argentina”, expresó. Consideró que su nombramiento va en contra de la consolidación de la conducción civil de las Fuerzas Armadas a lo largo de 40 años de democracia.

Presti, por su parte, agradeció al presidente Javier Milei por haberlo elegido para reemplazar a Petri, quien asumirá como diputado de La Libertad Avanza. “Gracias presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años”, posteó. Y agregó: “las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del presidente Milei”, expresó.

Agustín RossiPatricia BullrichLuis PetriManuel AdorniCarlos Presti
