Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

El oficialismo libertario y aliados celebraron la llegada de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad y al teniente general Carlos Presti a Defensa, mientras que hubo críticas por parte de referentes del peronismo por la designación del ex jefe del Estado Mayor General del Ejército en un cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. “Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa”, indicó Presidencia en su redes.