Una fanática le arrancó cuatro rastas a Lenny Kravitz en pleno concierto

El percance ocurrió cuando el músico interpretaba “Let Love Rule” en Australia.

Hace 6 Min

Lenny Kravitz está inmerso en su gira Blue Electric Light, un espectáculo que ya lo trajo a la Argentina el año pasado. El músico presenta este tour internacional, llevando su característica energía y estilo a diferentes escenarios alrededor del mundo para deleite de sus seguidores.

El viernes, durante su presentación en Brisbane, Australia, un momento sorpresivo ocurrió en el escenario. La situación tuvo lugar cuando salió al público durante la interpretación de “Let Love Rule”, uno de los momentos más íntimos y tradicionales de sus conciertos, en el que suele acercarse a sus seguidores para cantar entre ellos.

El momento quedó capturado en video, y el momento en que la mujer comete el acto de fuerza contra el cantante se ve muy claramente: Kravitz se detiene por estar siendo tirado de las rastas contra la valla que separa al publico del escenario. 

“Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza. ¿Saben qué tan fuerte se tiene que jalar para arrancarlas de mi cabeza? Maldita sea, nena”, relató el artista. A pesar del extraño y violento episodio, el intérprete de “Fly Away” aseguró que el incidente no cambiará su dinámica con el público durante los conciertos. 

“Llegar por primera vez a Nueva Zelanda y regresar a Australia después de tantos años le está dando a mi alma la energía más hermosa”, escribió el músico en una publicación por separado. “Son increíbles. Gracias por compartir esto conmigo. ¡Sigamos adelante!”, añadió.

El artista se encontraba de gira para promocionar el álbum Blue Electric Light, que publicó en 2024. Blue Electric Light. Después de Brisbane, el músico tiene programadas presentaciones en Melbourne este 25 de noviembre, además de Mildura y Adelaida, donde cerrará sus actividades de 2025. La gira Blue Electric Light se retomará en 2026

