VIDEO. Una estrella surcoreana de K-pop se desmayó en pleno concierto: "No recuerdo nada de lo que pasó"

Tras ser atendida y recuperarse horas más tarde, HyunA -de 33 años- recurrió a Instagram para disculparse con sus seguidores: “Quería mostrarles una gran presentación, pero no siento que lo haya logrado, y para ser honesta, no recuerdo nada de lo que pasó. Muchos fans de Macao vinieron… todos pagaron para ver este show, así que me siento muy apenada”, escribió.