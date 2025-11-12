Secciones
VIDEO. Una estrella surcoreana de K-pop se desmayó en pleno concierto: "No recuerdo nada de lo que pasó"

HyunA, conocida por su participación en “Gangnam Style”, se desplomó en el escenario durante un show en Macao. Días antes había revelado una drástica pérdida de peso de 10 kilos en un mes.

La cantante surcoreana HyunA, una de las figuras más reconocidas del K-pop, vivió un preocupante episodio durante el festival Waterbomb Macao 2025, al desmayarse en plena presentación ante miles de espectadores.

El incidente ocurrió el domingo pasado, mientras interpretaba su éxito “Bubble Pop”. En videos difundidos en redes sociales se la ve caer repentinamente al suelo mientras bailaba, ante el desconcierto del público. Sus bailarines notaron de inmediato que había perdido el conocimiento y corrieron a auxiliarla. Luego, un guardia de seguridad la retiró del escenario cargándola en brazos.

Tras ser atendida y recuperarse horas más tarde, HyunA -de 33 años- recurrió a Instagram para disculparse con sus seguidores: “Quería mostrarles una gran presentación, pero no siento que lo haya logrado, y para ser honesta, no recuerdo nada de lo que pasó. Muchos fans de Macao vinieron… todos pagaron para ver este show, así que me siento muy apenada”, escribió.

La artista también prometió “ganar más resistencia y trabajar duro” para no decepcionar a sus admiradores, y concluyó con un mensaje de alivio: “Gracias por acompañarme y alentarme desde que era joven, a pesar de mis defectos. Y estoy bien. No se preocupen por mí”.

Una pérdida de peso preocupante

El desmayo de HyunA se produjo pocos días después de que revelara un cambio físico drástico: había perdido 10 kilos en solo un mes. En una publicación de Instagram, mostró su peso actual -49 kg- y explicó que se había propuesto “cambiar el primer dígito” tras rumores de aumento y especulaciones sobre un posible embarazo luego de su reciente matrimonio.

Sin embargo, la confesión generó alarma entre colegas y seguidores. Way, exintegrante de la girlband Crayon Pop, expresó su preocupación por las “dietas extremas” que muchos artistas se ven obligados a seguir ante la presión estética de la industria del entretenimiento coreano.

Antecedentes médicos

La descompensación de HyunA no sería un hecho aislado. En 2020, la artista reveló haber sido diagnosticada con síncope vasovagal, una condición que puede provocar desmayos súbitos por bajadas repentinas de presión arterial y ritmo cardíaco, a menudo desencadenadas por estrés, fatiga o dietas extremas.

En el pasado, HyunA llegó a admitir que durante una etapa solo comía una pieza de kimbap al día para mantenerse delgada. “Llegué a desmayarme 12 veces en un mes”, recordó en una entrevista.

Una carrera marcada por la reinvención

Nacida en junio de 1992, Kim Hyun-ah debutó en el mundo del K-pop con apenas 15 años, como integrante del grupo Wonder Girls. Tras abandonar la formación por problemas de salud, regresó con 4Minute, antes de lanzarse como solista y construir una carrera internacional.

En 2011, su tema “Bubble Pop!” la convirtió en la primera solista femenina de Corea en superar los 100 millones de vistas en YouTube. Ese mismo año participó en el fenómeno global “Gangnam Style” junto al cantante Psy, y más tarde integró el dúo Trouble Maker, conocido por su estilo provocador.

