Lenny Kravitz sorprendió al subir a cantar con Dua Lipa en Nueva York

La cantante británica cerró sus shows en el Madison Square Garden con un invitado de lujo: Lenny Kravitz, quien interpretó junto a ella su clásico “It Ain’t Over ’Til It’s Over”.

Hace 1 Hs

Dua Lipa cerró este domingo sus cuatro conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, en el marco de su gira Radical Optimism. Como cada noche, la artista británica ofreció una versión especial, pero en esta ocasión sorprendió al invitar a Lenny Kravitz para cantar en vivo “It Ain’t Over ’Til It’s Over”, uno de los mayores clásicos del rockero estadounidense.

La aparición de Kravitz desató la euforia del público, que ovacionó el encuentro histórico entre ambas estrellas en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

La carta de agradecimiento de Dua Lipa

Después del concierto, Dua Lipa compartió una carta abierta en la que agradeció a sus fans por el apoyo en Nueva York:

“Compartir escenario con vosotros, cantando las canciones que me han formado como artista, ha sido un sueño hecho realidad”, escribió la cantante, emocionada por la energía del público y por la experiencia de agotar entradas en cada una de sus fechas en la ciudad.

Sold outs de Dua Lipa y Lenny Kravitz en Madrid

Ambos artistas ya habían pasado por Madrid con gran éxito. En mayo de este año, Dua Lipa ofreció dos shows en el Movistar Arena con todas las entradas agotadas. Meses antes, Lenny Kravitz también había llenado el mismo recinto, confirmando la enorme conexión que ambos tienen con el público español.

Lenny Kravitz y su mensaje a Dua Lipa

Tras el show en Nueva York, Lenny Kravitz publicó en su cuenta de Instagram varias fotos con Dua Lipa, acompañadas del mensaje: “Amor y respeto”, agradeciendo el encuentro y celebrando el momento compartido en el escenario.

