Qué cambia en Atlético Tucumán con la confirmación de Hugo Colace: refuerzos, bajas y objetivos de cara a 2026

La defensa también tendrá un nuevo paisaje. No continuarán Damián Martínez ni Miguel Brizuela, y tampoco es seguro que siga Marcelo Ortiz, cuyo contrato expira. La buena noticia es el retorno de Juan Infante, ya en la etapa final de recuperación por su lesión ligamentaria. A ellos se suman los que permanecen: Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari e Ignacio Galván, además de los juveniles que ya entrenan con Primera: Luciano Vallejo, Juan Pablo Posse e Ignacio Gálvez.