Secciones
EconomíaNoticias económicas

Empleadas domésticas, niñeras y acompañantes: cómo calcular su aguinaldo 2025

La segunda cuota del SAC deberá abonarse hasta la tercera semana de diciembre.

El salario de diciembre del personal de casas particulares tiene un aumento del 1.3% y además se debe abonar el aguinaldo. El salario de diciembre del personal de casas particulares tiene un aumento del 1.3% y además se debe abonar el aguinaldo.
Hace 2 Hs

Los trabajadores de casas particulares como empleadas domésticas, serenos, acompañantes de adultos mayores y niñeras percibirán su medio sueldo anual complementario junto al resto de los trabajadores. Esto implica que su aguinaldo debe ser abonado hasta el 18 de diciembre, idealmente. Sin embargo, los empleadores tienen un plazo de cuatro días de gracia por si tienen un retraso en el depósito.

Confirmado el aumento para empleadas domésticas: así quedan las escalas salariales

Confirmado el aumento para empleadas domésticas: así quedan las escalas salariales

En diciembre debe abonarse la segunda cuota del sueldo anual complementario. La mayoría de los trabajadores recibirán junto al salario de diciembre un monto de un 50% extra en concepto de aguinaldo. Para saber cuánto dinero corresponde cobrar, es necesario tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, la antigüedad del trabajador y, por otra, el salario que percibió en los últimos seis meses.

Cómo calcular el aguinaldo de trabajadores de casas particulares

El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses. Es decir que, para calcular cuánto debe abonarse en concepto de aguinaldo, se deben tener en cuenta los salarios de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y un estimado de diciembre. Si en un mes un trabajador tuvo una remuneración superior a los demás meses –ya sea por horas extra, días de descanso trabajados o lo que fuere–, deberá tomarse ese salario de referencia y calcular la mitad.

En el último mes del año impactará el incremento pautado en paritarias del 1.3% por lo que su cálculo se hará tomando el pago de noviembre más el porcentaje acordado. Aunque el mes no hubiere terminado, los empleadores deberán hacer un estimado del monto que debería percibir un trabajador y en base a ello abonar la segunda cuota del sueldo anual complementario. En caso de que posteriormente hubiera una diferencia y el trabajador hubiera hecho, por ejemplo, horas extra, deberá abonarse la diferencia correspondiente al aguinaldo en el próximo salario.

Salario de empleadas domésticas en diciembre

Quienes presten servicio de forma mensual, es decir, quienes cobren una vez al mes y no por hora o por semana, deberán percibir los siguientes montos:

Empleadas domésticas

- Con retiro:  $384.653,98

- Sin retiro: $427.730,74

Supervisor

- Con retiro: $ 471.961,06

- Sin retiro: $ 525.691,97

Personal para tareas específicas

- Con retiro: $ 438.483,53

- Sin retiro: $ 487.121,05

Caseros

- Mensual: $ 427.807,54

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aguinaldo: ¿cómo calcular cuánto cobrás en diciembre 2025 y hasta cuándo se paga?

Aguinaldo: ¿cómo calcular cuánto cobrás en diciembre 2025 y hasta cuándo se paga?

Finanzas personales: dos ideas para invertir y hacer crecer tu aguinaldo

Finanzas personales: dos ideas para invertir y hacer crecer tu aguinaldo

Cómo calcula ANSES el aguinaldo que los jubilados cobrarán en diciembre de 2025

Cómo calcula ANSES el aguinaldo que los jubilados cobrarán en diciembre de 2025

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
6

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Más Noticias
Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Comentarios