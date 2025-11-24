Empleadas domésticas, niñeras y acompañantes: cómo calcular su aguinaldo 2025

Los trabajadores de casas particulares como empleadas domésticas, serenos, acompañantes de adultos mayores y niñeras percibirán su medio sueldo anual complementario junto al resto de los trabajadores. Esto implica que su aguinaldo debe ser abonado hasta el 18 de diciembre, idealmente. Sin embargo, los empleadores tienen un plazo de cuatro días de gracia por si tienen un retraso en el depósito.
En diciembre debe abonarse la segunda cuota del sueldo anual complementario. La mayoría de los trabajadores recibirán junto al salario de diciembre un monto de un 50% extra en concepto de aguinaldo. Para saber cuánto dinero corresponde cobrar, es necesario tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, la antigüedad del trabajador y, por otra, el salario que percibió en los últimos seis meses.
Cómo calcular el aguinaldo de trabajadores de casas particulares
El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses. Es decir que, para calcular cuánto debe abonarse en concepto de aguinaldo, se deben tener en cuenta los salarios de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y un estimado de diciembre. Si en un mes un trabajador tuvo una remuneración superior a los demás meses –ya sea por horas extra, días de descanso trabajados o lo que fuere–, deberá tomarse ese salario de referencia y calcular la mitad.
En el último mes del año impactará el incremento pautado en paritarias del 1.3% por lo que su cálculo se hará tomando el pago de noviembre más el porcentaje acordado. Aunque el mes no hubiere terminado, los empleadores deberán hacer un estimado del monto que debería percibir un trabajador y en base a ello abonar la segunda cuota del sueldo anual complementario. En caso de que posteriormente hubiera una diferencia y el trabajador hubiera hecho, por ejemplo, horas extra, deberá abonarse la diferencia correspondiente al aguinaldo en el próximo salario.
Salario de empleadas domésticas en diciembre
Quienes presten servicio de forma mensual, es decir, quienes cobren una vez al mes y no por hora o por semana, deberán percibir los siguientes montos:
Empleadas domésticas
- Con retiro: $384.653,98
- Sin retiro: $427.730,74
Supervisor
- Con retiro: $ 471.961,06
- Sin retiro: $ 525.691,97
Personal para tareas específicas
- Con retiro: $ 438.483,53
- Sin retiro: $ 487.121,05
Caseros
- Mensual: $ 427.807,54