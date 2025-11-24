Empleadas domésticas, niñeras y acompañantes: cómo calcular su aguinaldo 2025

En el último mes del año impactará el incremento pautado en paritarias del 1.3% por lo que su cálculo se hará tomando el pago de noviembre más el porcentaje acordado. Aunque el mes no hubiere terminado, los empleadores deberán hacer un estimado del monto que debería percibir un trabajador y en base a ello abonar la segunda cuota del sueldo anual complementario. En caso de que posteriormente hubiera una diferencia y el trabajador hubiera hecho, por ejemplo, horas extra, deberá abonarse la diferencia correspondiente al aguinaldo en el próximo salario.