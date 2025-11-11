Aumento para empleadas domésticas: de cuánto es el bono, quiénes deben pagarlo y cuándo

De cuánto es el bono para las empleadas domésticas

Además del salario, las empleadas domésticas –y el personal de casas particulares en general– deberán percibir un monto extra que corresponderá a sus empleadores pagar. Es importante destacar que los derechos otorgados en las paritarias se aplicarán obligatoriamente sólo al personal que esté registrado. El personal no registrado, en cambio, no tendrá herramientas a las que apelar para reclamar su pago, por lo que es recomendable que los empleadores formalicen la situación de contratación de los trabajadores de este rubro.