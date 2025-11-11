Secciones
EconomíaNoticias económicas

Aumento para empleadas domésticas: de cuánto es el bono, quiénes deben pagarlo y cuándo

La semana pasada en paritarias se definieron los nuevos montos que alcanzarán al personal de casas particulares.

Aumento para empleadas domésticas: de cuánto es el bono, quiénes deben pagarlo y cuándo
Hace 1 Hs

El viernes por la mañana se llevó a cabo la última reunión por paritarias para el rubro de los trabajadores de casas particulares. Autoridades de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fueron convocadas en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para definir los nuevos aumentos de las empleadas domésticas, niñeras y personal de compañía de adultos mayores.

Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría

Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría

En el acuerdo se definió que los trabajadores de casas particulares recibirán un aumento porcentual dividido en dos partes que se corresponderán a noviembre y diciembre. Además del incremento salarial, deberán recibir un bono durante tres meses. Así, la grilla de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) quedó redefinida con nuevos montos.

Aumento para empleadas domésticas en noviembre

El aumento total en los salarios es del 2.7% y se dividirá en dos entregas: la primera, del 1.4% correspondiente a noviembre y, la segunda, correspondiente a diciembre, será del 1.3% restante. De este modo, las empleadas domésticas que trabajen menos de 24 horas semanales con retiro cobrarán $3.095,73 a partir de noviembre. Las que trabajen sin retiro, en cambio, cobrarán $3.340,11.

Quienes trabajen con esquema mensual y perciban su sueldo después de este período, en noviembre cobrarán: $379.784 en caso del personal con retiro y $422.216,42 para los casos del personal sin retiro de sus lugares de trabajo.

De cuánto es el bono para las empleadas domésticas

Además del salario, las empleadas domésticas –y el personal de casas particulares en general– deberán percibir un monto extra que corresponderá a sus empleadores pagar. Es importante destacar que los derechos otorgados en las paritarias se aplicarán obligatoriamente sólo al personal que esté registrado. El personal no registrado, en cambio, no tendrá herramientas a las que apelar para reclamar su pago, por lo que es recomendable que los empleadores formalicen la situación de contratación de los trabajadores de este rubro.

El bono será de $14.000 y deberá abonarse durante tres meses: noviembre, diciembre y enero del próximo año. Además, en diciembre los empleadores también deberán calcular y pagar la suma correspondiente al sueldo anual complementario o aguinaldo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría

Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
4

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
5

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Comentarios