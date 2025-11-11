Aumento para empleadas domésticas: de cuánto es el bono, quiénes deben pagarlo y cuándo

El viernes por la mañana se llevó a cabo la última reunión por paritarias para el rubro de los trabajadores de casas particulares. Autoridades de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fueron convocadas en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para definir los nuevos aumentos de las empleadas domésticas, niñeras y personal de compañía de adultos mayores.
En el acuerdo se definió que los trabajadores de casas particulares recibirán un aumento porcentual dividido en dos partes que se corresponderán a noviembre y diciembre. Además del incremento salarial, deberán recibir un bono durante tres meses. Así, la grilla de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) quedó redefinida con nuevos montos.
Aumento para empleadas domésticas en noviembre
El aumento total en los salarios es del 2.7% y se dividirá en dos entregas: la primera, del 1.4% correspondiente a noviembre y, la segunda, correspondiente a diciembre, será del 1.3% restante. De este modo, las empleadas domésticas que trabajen menos de 24 horas semanales con retiro cobrarán $3.095,73 a partir de noviembre. Las que trabajen sin retiro, en cambio, cobrarán $3.340,11.
Quienes trabajen con esquema mensual y perciban su sueldo después de este período, en noviembre cobrarán: $379.784 en caso del personal con retiro y $422.216,42 para los casos del personal sin retiro de sus lugares de trabajo.
De cuánto es el bono para las empleadas domésticas
Además del salario, las empleadas domésticas –y el personal de casas particulares en general– deberán percibir un monto extra que corresponderá a sus empleadores pagar. Es importante destacar que los derechos otorgados en las paritarias se aplicarán obligatoriamente sólo al personal que esté registrado. El personal no registrado, en cambio, no tendrá herramientas a las que apelar para reclamar su pago, por lo que es recomendable que los empleadores formalicen la situación de contratación de los trabajadores de este rubro.
El bono será de $14.000 y deberá abonarse durante tres meses: noviembre, diciembre y enero del próximo año. Además, en diciembre los empleadores también deberán calcular y pagar la suma correspondiente al sueldo anual complementario o aguinaldo.