El método más efectivo para eliminar líneas de expresión y reducir el enrojecimiento de la piel

La búsqueda de una piel más firme, luminosa y uniforme dejó de depender únicamente de las cremas tradicionales. Hoy combina ciencia, hábitos saludables y tecnologías innovadoras que apuntan a prevenir y corregir los signos del envejecimiento. Las arrugas -producto de la pérdida natural de colágeno y elastina, sumadas a factores externos como el sol, el estrés y el tabaquismo- pueden atenuarse con estrategias avaladas por la dermatología moderna.