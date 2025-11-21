Chau arrugas: cinco hábitos que detienen el paso del tiempo y ayudan a vivir hasta los 90 años

La ciencia dejó atrás la idea de que envejecer depende únicamente de los años cumplidos. Hoy, gracias a los relojes epigenéticos -herramientas capaces de medir el desgaste del ADN- se sabe que la edad biológica es la que marca realmente el paso del tiempo en el organismo. Y, lo más importante: puede acelerarse o frenarse según nuestros hábitos.