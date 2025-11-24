El árbitro Pablo Dóvalo elevará un informe por el “espaldazo” de Estudiantes y crece la presión sobre el club en la AFA

La tensión no surgió de la nada. La decisión de la AFA de otorgar a Rosario Central el título de campeón anual, modificando el reglamento en plena temporada, desató un conflicto que tuvo a Juan Sebastián Verón como uno de los pocos presidentes que se plantaron públicamente. Estudiantes fue el único club de Primera que cuestionó formalmente la coronación. El pasillo de espaldas fue, en los hechos, la continuidad de esa postura institucional.