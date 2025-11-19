Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

La foto que generó el conflicto

La imagen difundida por la propia exmandataria mostraba una reunión masiva dentro de su domicilio, en el barrio de Monserrat. Para el juez, ese encuentro excedió los términos de la autorización pedida por su abogado, Carlos Beraldi, quien había solicitado permiso para la visita de los economistas pero sin aclarar que asistirían todos juntos.