Agustina Cherri contó el dramatico episodio de su infancia que la llevó a dejar la actuación: "No era normal"

El punto de inflexión llegó durante la temporada de su última obra teatral, cuando un llamado telefónico la obligó a replantearse de inmediato lo que hacía con su existencia. "Y ahí fue cuando dije: me voy a mi casa un rato", explicó Agustina Cherri sobre el impulso de volver a su hogar luego de mucho tiempo de ausencia. Este proceso de cambio, además, coincidió temporalmente con lo que ella denominó "la crisis de los 40", periodo en que evaluó todo lo que realizó y lo que deseaba a futuro.