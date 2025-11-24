Secciones
EspectáculosFamosos

Agustina Cherri contó el dramatico episodio de su infancia que la llevó a dejar la actuación: "No era normal"

Esta decisión crucial, que cambió su rutina por completo, surge de una profunda reflexión sobre su presente.

Agustina Cherri contó el dramatico episodio de su infancia que la llevó a dejar la actuación: No era normal
Hace 2 Hs

Agustina Cherri protagonizó éxitos continuos a lo largo de décadas, manteniendo una carrera ininterrumpida por más de 35 años. Sin embargo, después de su participación en La 1-5/18 en 2022 y su despedida del teatro en 2023 con la obra Votemos, la actriz decidió hacer una pausa profesional.

Wanda Nara pasó el fin de semana largo en Salta: ¿qué lugares visitó?

Wanda Nara pasó el fin de semana largo en Salta: ¿qué lugares visitó?

Este cese de actividades ocurrió pese a recibir propuestas constantes de plataformas y proyectos nuevos, opciones que Agustina Cherri rechazó, explicando: "Este año dije no. El año pasado también dije no". Esta decisión crucial, que la llevó a cambiar su rutina por completo, surge de una profunda reflexión sobre su presente. La artista tomó la determinación de hacer un alto en su vida para dedicarse a otros aspectos esenciales, lejos de las luces y las cámaras.

El Quiebre Familiar y la Decisión de Parar

La razón determinante detrás del alejamiento temporal de Agustina Cherri de la actuación fue una enfermedad que afectó a su progenitora. Ella misma reveló que la salud de su madre la impulsó a abandonar temporalmente el trabajo que desarrolló durante toda su vida, reconociendo: "Fue muy difícil. No sabía vivir de otra manera". La actriz situó el diagnóstico de su mamá en un momento en que su propia vida y su cabeza “se detuvieron”, forzándola a repensar todas sus prioridades.

El punto de inflexión llegó durante la temporada de su última obra teatral, cuando un llamado telefónico la obligó a replantearse de inmediato lo que hacía con su existencia. "Y ahí fue cuando dije: me voy a mi casa un rato", explicó Agustina Cherri sobre el impulso de volver a su hogar luego de mucho tiempo de ausencia. Este proceso de cambio, además, coincidió temporalmente con lo que ella denominó "la crisis de los 40", periodo en que evaluó todo lo que realizó y lo que deseaba a futuro.

La infancia Atípica con Flavia Palmiero

Antes de alcanzar la fama definitiva con Chiquititas de Cris Morena, los primeros pasos de Agustina Cherri en la pantalla chica ocurrieron con Flavia Palmiero, quien mostró su apoyo. La niña comenzó a trabajar a los seis años cuando la seleccionaron para el programa La Ola está de Fiesta, un éxito de finales de los ochenta. 

La actriz definió esta etapa inicial de su vida como "atípica", debido a las  jornadas laborales que enfrentaba. Ella describió que, al salir del colegio, trabajaba "hasta las diez de la noche", una intensidad complementada por giras de teatro durante los fines de semana. Ella recordó: "Yo empecé primer grado y empecé la televisión", etapa que la obligó a saltear cuestiones fundamentales.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Comentarios