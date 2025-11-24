Agustina Cherri contó el dramatico episodio de su infancia que la llevó a dejar la actuación: "No era normal"

Agustina Cherri protagonizó éxitos continuos a lo largo de décadas, manteniendo una carrera ininterrumpida por más de 35 años. Sin embargo, después de su participación en La 1-5/18 en 2022 y su despedida del teatro en 2023 con la obra Votemos, la actriz decidió hacer una pausa profesional.
Este cese de actividades ocurrió pese a recibir propuestas constantes de plataformas y proyectos nuevos, opciones que Agustina Cherri rechazó, explicando: "Este año dije no. El año pasado también dije no". Esta decisión crucial, que la llevó a cambiar su rutina por completo, surge de una profunda reflexión sobre su presente. La artista tomó la determinación de hacer un alto en su vida para dedicarse a otros aspectos esenciales, lejos de las luces y las cámaras.
El Quiebre Familiar y la Decisión de Parar
La razón determinante detrás del alejamiento temporal de Agustina Cherri de la actuación fue una enfermedad que afectó a su progenitora. Ella misma reveló que la salud de su madre la impulsó a abandonar temporalmente el trabajo que desarrolló durante toda su vida, reconociendo: "Fue muy difícil. No sabía vivir de otra manera". La actriz situó el diagnóstico de su mamá en un momento en que su propia vida y su cabeza “se detuvieron”, forzándola a repensar todas sus prioridades.
El punto de inflexión llegó durante la temporada de su última obra teatral, cuando un llamado telefónico la obligó a replantearse de inmediato lo que hacía con su existencia. "Y ahí fue cuando dije: me voy a mi casa un rato", explicó Agustina Cherri sobre el impulso de volver a su hogar luego de mucho tiempo de ausencia. Este proceso de cambio, además, coincidió temporalmente con lo que ella denominó "la crisis de los 40", periodo en que evaluó todo lo que realizó y lo que deseaba a futuro.
La infancia Atípica con Flavia Palmiero
Antes de alcanzar la fama definitiva con Chiquititas de Cris Morena, los primeros pasos de Agustina Cherri en la pantalla chica ocurrieron con Flavia Palmiero, quien mostró su apoyo. La niña comenzó a trabajar a los seis años cuando la seleccionaron para el programa La Ola está de Fiesta, un éxito de finales de los ochenta.
La actriz definió esta etapa inicial de su vida como "atípica", debido a las jornadas laborales que enfrentaba. Ella describió que, al salir del colegio, trabajaba "hasta las diez de la noche", una intensidad complementada por giras de teatro durante los fines de semana. Ella recordó: "Yo empecé primer grado y empecé la televisión", etapa que la obligó a saltear cuestiones fundamentales.