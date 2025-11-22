Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Moria Casán reveló qué parte del cuerpo de la China Suárez le llamó la atención

Tras la reciente visita de la China Suárez a Moria Casán, la conductora volvió sobre algunos momentos del encuentro y sorprendió al dar un dato inesperado. “Además de la belleza que tiene esta mujer y lo simpática que es, tiene algo que a mí me fascina en la gente: las manos”, comentó Moria mientras mostraban el instante en que la ex Casi Ángeles conocía a la perrita rescatada y adoptada por el panelista Gustavo Méndez.

Más tarde, profundizó: “Qué buenas manos tiene. Qué hermosas manos, se las vi recién, cuando abrazaba a la perrita”. En esa misma entrevista, la China también relató cómo comenzó su vínculo con Mauro Icardi a través de las redes. La confesión surgió cuando la One quiso saber quién dio el primer paso. “Fue él, me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, recordó.