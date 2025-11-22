Secciones
Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Tras su regreso a Turquía con Mauro Icardi, se filtró una imagen de la actriz que generó revuelo en redes sociales.

Hace 3 Hs

La China Suárez volvió a sacudir las redes sociales. Al revuelo mediático que desató su fugaz paso por Argentina se sumó una foto que se difundió en las últimas horas y que despertó gran interés entre los usuarios. La imagen en cuestión se trata de una selfie que la actriz se sacó con un fanático antes de volver a Turquía con Mauro Icardi. En la postal aparece al natural, sin filtros ni ediciones, lo que llevó a muchos a contrastarla con otras que la ex Casi Ángeles había publicado en su cuenta de Instagram.

“Y todavía salen a decir que no usa filtros”, opinó una internauta. “La maldad afea”, “¿Dónde quedó la belleza tallada?“, ”Después la critican a Wanda Nara", “Así no se ve en Instagram” y “¿Qué le pasó?“, fueron otras de las reacciones que circularon. Más allá de estas sorpresas, también hubo usuarios que destacaron la belleza de la actriz, más allá de los filtros o el maquillaje. “No podemos negar que es hermosa”, expresó una persona en X.

La China Suárez con y sin filtros La China Suárez con y sin filtros X

Moria Casán reveló qué parte del cuerpo de la China Suárez le llamó la atención

Tras la reciente visita de la China Suárez a Moria Casán, la conductora volvió sobre algunos momentos del encuentro y sorprendió al dar un dato inesperado. “Además de la belleza que tiene esta mujer y lo simpática que es, tiene algo que a mí me fascina en la gente: las manos”, comentó Moria mientras mostraban el instante en que la ex Casi Ángeles conocía a la perrita rescatada y adoptada por el panelista Gustavo Méndez.
Más tarde, profundizó: “Qué buenas manos tiene. Qué hermosas manos, se las vi recién, cuando abrazaba a la perrita”. En esa misma entrevista, la China también relató cómo comenzó su vínculo con Mauro Icardi a través de las redes. La confesión surgió cuando la One quiso saber quién dio el primer paso. “Fue él, me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, recordó.

Temas Eugenia "China" SuárezMauro Icardi
