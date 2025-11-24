Wanda Nara pasó el fin de semana largo en Salta: ¿qué lugares visitó?

Wanda Nara aprovechó el fin de semana XXL para viajar en un jet privado al norte argentino y disfrutar de unos días en Salta. Durante su visita, recorrió distintas localidades como Cerrillos y Embarcación, donde se mostró encantada con los paisajes y la calidez de la gente. A través de sus redes compartió imágenes del recorrido y dejó en claro su fascinación por la región.
La empresaria y conductora eligió pasar el finde lejos de Buenos Aires y optó por un plan más tranquilo, rodeada de naturaleza y conectando con la cultura local. Las publicaciones rápidamente generaron repercusión y comentarios de sus seguidores, quienes destacaron la elección del destino.
¿Qué hizo Wanda Nara durante su visita a Salta?
La mediática pasó el fin de semana largo en el norte argentino y dejó a todos hablando de su recorrido por Salta capital y el interior provincial. En su recorrido, Wanda paseó por los puntos más emblemáticos de la ciudad y compartió fotos frente a la Catedral Basílica, una de las postales más icónicas de la provincia.
También visitó la localidad de Cerrillos, donde cenó en un reconocido restaurante salteño, y aprovechó el viaje para conocer una empresa local con producción agrícola e industrial. Su última parada fue en Embarcación, a 275 kilómetross de la capital, donde al parecer hizo algunas grabaciones con un equipo de producción. Su paso por Salta generó gran repercusión en redes y dejó en claro su encanto por cada rincón de la provincia