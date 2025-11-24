Secciones
Wanda Nara pasó el fin de semana largo en Salta: ¿qué lugares visitó?

La mediática viajó al norte argentino en un jet privados. Fue una visita relámpago pero visitó varios lugares.

Hace 29 Min

Wanda Nara aprovechó el fin de semana XXL para viajar en un jet privado al norte argentino y disfrutar de unos días en Salta. Durante su visita, recorrió distintas localidades como Cerrillos y Embarcación, donde se mostró encantada con los paisajes y la calidez de la gente. A través de sus redes compartió imágenes del recorrido y dejó en claro su fascinación por la región.

La empresaria y conductora eligió pasar el finde lejos de Buenos Aires y optó por un plan más tranquilo, rodeada de naturaleza y conectando con la cultura local. Las publicaciones rápidamente generaron repercusión y comentarios de sus seguidores, quienes destacaron la elección del destino.

¿Qué hizo Wanda Nara durante su visita a Salta?

La mediática pasó el fin de semana largo en el norte argentino y dejó a todos hablando de su recorrido por Salta capital y el interior provincial. En su recorrido, Wanda paseó por los puntos más emblemáticos de la ciudad y compartió fotos frente a la Catedral Basílica, una de las postales más icónicas de la provincia.

También visitó la localidad de Cerrillos, donde cenó en un reconocido restaurante salteño, y aprovechó el viaje para conocer una empresa local con producción agrícola e industrial. Su última parada fue en Embarcación, a 275 kilómetross de la capital, donde al parecer hizo algunas grabaciones con un equipo de producción. Su paso por Salta generó gran repercusión en redes y dejó en claro su encanto por cada rincón de la provincia

