Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

El depósito se hará solo a personas que tengan una condición laboral extraordinaria y estén inscriptos en un programa de la entidad previsional.

Hace 13 Min

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) anunció que antes de que finalice el año hará un depósito considerable en las cuentas de algunos de sus beneficiarios. Lamentablemente, no se tratará de un pago a jubilados ni pensionados, sino a quienes sean prestatarios del plan Prestación por Desempleo.

La Prestación por Desempleo es un beneficio pensado para los trabajadores que estuvieron en relación de dependencia y que fueron despedidos sin una causa justa o finalizaron su contrato por causas externas. Se contemplan especialmente a los desempleados comprendidos en la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo.

¿Cuánto pagará Anses por Prestación por Desempleo?

La fecha indicada por el ente previsional es incluso más acotada porque todo indica que el depósito se realizará durante esta semana, en los últimos días de noviembre. Los prestatarios del plan recibirán una suma final de $322.00. Los requisitos para ingresar al programa son:

- Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses  de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.

- Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año, antes de la  finalización del trabajo.

- Trabajadores de la construcción: contar con al menos 8 meses de aportes en los dos años anteriores al despido o fin de obra.

Pero el bono no se otorgará libremente a quienes cumplan con alguno de los criterios anteriores, sino a quienes hubieran estado previamente registrados en el programa.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de Anses

Si la persona interesada se inscribe en alguno de los grupos previamente señalados, deberá iniciar un trámite de manera online donde ingresará sus datos y certificará su identidad y condición laboral. Para hacerlo, deberá seguir estas instrucciones:

1. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Seleccionar la opción “Desempleo”.

3. Cargar la documentación (telegrama, carta documento o despido).

4. Confirmar la solicitud.

Pero también se podrá realizar la solicitud de forma presencial, sacando previamente un turno desde el sitio web de Anses. Deberá presentar DNI original y documentación que respalde el cese laboral. El trámite debe realizarse dentro de un plazo de 90 días luego de finalizada la relación laboral. Si se presenta luego de ese tiempo, se puede reducir el monto que se cobrará. El monto mínimo es el equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir, $161.000.

Ya inició el depósito para algunos beneficiarios y esta semana continuará el pago del siguiente modo:

- Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

- Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

- Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

- Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
