Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Pero también se podrá realizar la solicitud de forma presencial, sacando previamente un turno desde el sitio web de Anses. Deberá presentar DNI original y documentación que respalde el cese laboral. El trámite debe realizarse dentro de un plazo de 90 días luego de finalizada la relación laboral. Si se presenta luego de ese tiempo, se puede reducir el monto que se cobrará. El monto mínimo es el equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir, $161.000.