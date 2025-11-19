Secciones
Anses, jubilados: cómo afecta el feriado al calendario de pagos de noviembre 2025

Modificaciones en la fecha de cobros.

ANSES. ANSES.
Hace 1 Hs

Los jubilados y pensionados de Anses tendrán esta semana modificaciones en su calendario de pagos debido al día no laborable del viernes 21 de noviembre y al feriado por el Día de la Soberanía Nacional del lunes 24.

El organismo debió reorganizar el cronograma para evitar demoras, ya que habrá cuatro días consecutivos sin actividad bancaria ni atención en oficinas públicas. Estos cambios se dan en un mes en el que los haberes llegan con aumento y bono extraordinario.

Por qué Anses cambia las fechas de cobro

El Gobierno dispuso que viernes 21 sea día no laborable, lo que se suma al feriado del lunes 24. Con bancos cerrados y sin actividad en ANSES, fue necesario adelantar los pagos previstos para el viernes.

Para garantizar que los adultos mayores accedan a sus haberes sin retrasos, varios grupos cobrarán antes del feriado.

Jubilados ANSES: cómo quedan las fechas por feriado y día no laborable

Haberes mínimos

Lunes 17: DNI terminados en 5

Martes 18: DNI terminados en 6

Miércoles 19: DNI terminados en 7

Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9

Importante: quienes tenían turno de cobro el viernes 21 (DNI terminados en 9) pasan al jueves 20.

Ese día podrán cobrar por ventanilla. El viernes solo habrá servicio de cajeros automáticos.

Haberes superiores a la mínima

Jueves 20: DNI terminados en 0 y 1

Martes 25: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 26: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 27: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 28: DNI terminados en 8 y 9

Otros beneficios afectados

Las modificaciones también repercuten en las fechas de pago de:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

AFH (Asignación Familiar por Hijo)

AUE (Asignación Universal por Embarazo)

ANSES recomienda revisar el cronograma actualizado antes de concurrir al banco.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se puede consultar:

fecha de cobro asignada

lugar de pago

recibos y comprobantes

trámites disponibles

Más información en anses.gob.ar.

Aumentos y montos para jubilados – noviembre 2025

En noviembre, todas las prestaciones recibieron un aumento del 2,08%, según el Decreto 274/2024, además de un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Montos actualizados

Jubilación mínima: $333.085,39 → con bono: $403.085,39

PUAM: $266.468,31 → con refuerzo: $336.468,31

PNC por invalidez/vejez: $233.159,77 → $303.159,77

Pensión Madre de 7 hijos: $333.085,39 → $403.085,39

Jubilación máxima: $2.241.788,48 (sin bono)

