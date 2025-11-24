Créditos hipotecarios: cuál es la tasa más baja que ofrecen los bancos

Los créditos hipotecarios, que se percibían como un motor de demanda, se transformaron en un producto financiero que resulta casi inaccesible para la mayoría de la población. Cuando se implementaron nuevamente las líneas UVA, la tasa promedio de los bancos se ubicaba en 5,1% anual. En septiembre de 2025, ese promedio escaló hasta un 11,1%, duplicando su valor inicial. Pasadas las elecciones, varios bancos bajaron esas tasas.