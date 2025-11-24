Secciones
Créditos hipotecarios: cuál es la tasa más baja que ofrecen los bancos

Las tasas de los créditos hipotecarios UVA comienzan a mostrar señales de alivio en el sistema financiero argentino.

Hace 2 Hs

 Los créditos hipotecarios, que se percibían como un motor de demanda, se transformaron en un producto financiero que resulta casi inaccesible para la mayoría de la población. Cuando se implementaron nuevamente las líneas UVA, la tasa promedio de los bancos se ubicaba en 5,1% anual. En septiembre de 2025, ese promedio escaló hasta un 11,1%, duplicando su valor inicial. Pasadas las elecciones, varios bancos bajaron esas tasas.

Bajan las tasas de los créditos hipotecarios UVA: cuánto cobra cada banco y cómo quedan las condiciones

Las tasas de los créditos hipotecarios UVA comienzan a mostrar señales de alivio en el sistema financiero argentino. Tras un año de fuerte reactivación en el mercado inmobiliario y un crecimiento acelerado del stock de préstamos indexados, el primer movimiento a la baja llegó con el recorte del BBVA Argentina, que decidió reducir su tasa nominal anual del 10,5% al 7,5% para clientes que perciben haberes en la entidad.

Este ajuste marca un posible cambio de ciclo para un sector que, después de meses de tensión inflacionaria y endurecimiento de requisitos, vuelve a mostrar dinamismo y competencia entre bancos.

Un mercado en expansión: más créditos y más demanda

Entre el 28 de octubre de 2024 y el 27 de octubre de 2025, el stock total de créditos hipotecarios UVA pasó de $1,17 billones a $5,76 billones, un salto que refleja tanto la actualización del valor de la UVA como una demanda creciente.

En el mismo período, la Unidad de Valor Adquisitivo subió de $1.223,36 a $1.625,42, impulsada por la inflación.

Medido en UVA —la forma real de evaluar el crédito descontando el efecto de precios— el stock pasó de 956,92 millones a 3.548,63 millones de UVA, un crecimiento sustancial incluso en términos constantes.

Qué bancos bajan tasas y cuáles mantienen sus condiciones

Si bien el BBVA es el primero en mover su tasa a la baja, el resto del sistema mantiene valores relativamente altos, en un rango que va del 8% al 12,5% de tasa nominal anual, dependiendo del perfil del solicitante, del monto y del porcentaje de financiamiento.

Tasas promedio por banco

BBVA Argentina: 7,5% TNA (clientes que cobran su sueldo allí)

Banco Nación: entre 8% y 9,5% TNA

Banco Ciudad: entre 9% y 10% TNA

Banco Provincia: entre 9% y 11% TNA

Santander: entre 10% y 12% TNA

ICBC: entre 9% y 11,5% TNA (con líneas especiales para desarrollos desde pozo)

Macro / Galicia: entre 10,5% y 12,5% TNA

Las diferencias responden a políticas internas, perfiles de riesgo y si el solicitante es cliente o no de la entidad.

