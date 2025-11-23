La deuda de los clientes con bancos y financieras se dispara y ya promedia $5,6 millones por persona

La morosidad combinada entre entidades bancarias y no bancarias alcanzó el 8,6%, más del doble que en enero. En el universo no bancario, el atraso en préstamos personales asciende al 20%; en billeteras virtuales, al 18%; y en electrodomésticos, al 27%. Para la autoridad monetaria, esta dinámica “plantea el riesgo de un incremento futuro” de la irregularidad crediticia.