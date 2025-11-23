La deuda de los clientes con bancos y financieras se dispara y ya promedia $5,6 millones por persona

El endeudamiento de los usuarios del sistema financiero, tanto bancario como billeteras virtuales, continúa en ascenso y registra aumentos significativos en el último año. El promedio por cliente ya se ubica en $5,6 millones, impulsado por un crecimiento del 75% interanual.
Las cifras corresponden al informe semestral de Prestadores No Financieros de Crédito (PNFC) elaborado por el Banco Central (BCRA). Con datos a julio, alrededor de 6,2 millones de personas mantienen obligaciones activas: de ese total, $4,4 millones provienen de saldos bancarios y otros $1,2 millones corresponden a créditos de prestadores no tradicionales, como billeteras virtuales, tarjetas de consumo y cadenas comerciales.
El Banco Central releva actualmente a 542 empresas que otorgan préstamos por fuera del sistema bancario, un segmento que movilizó cerca de $11 billones. Allí, los préstamos personales crecieron 144% interanual y el financiamiento con tarjeta avanzó 53%, publicó el diario "Los Andes", con información de la agencia NA.
La morosidad combinada entre entidades bancarias y no bancarias alcanzó el 8,6%, más del doble que en enero. En el universo no bancario, el atraso en préstamos personales asciende al 20%; en billeteras virtuales, al 18%; y en electrodomésticos, al 27%. Para la autoridad monetaria, esta dinámica “plantea el riesgo de un incremento futuro” de la irregularidad crediticia.
El informe también advierte por el costo financiero: la Tasa Nominal Anual de los préstamos personales no bancarios llegó al 129%, mientras que la inflación interanual a julio fue del 36,6% y el mantenimiento de tarjetas subió 92%.
En este escenario, el Banco Central volvió a flexibilizar la política monetaria y redujo la tasa de referencia del 22% al 20%, con el objetivo de abaratar el crédito tradicional y apuntalar la actividad económica.