Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Los créditos hipotecarios del Banco Nación vuelven a ubicarse entre los más consultados por quienes buscan acceder a la casa propia en un contexto económico volátil. Tras varios meses de incertidumbre, la entidad confirmó las condiciones vigentes para noviembre, con novedades en el scoring bancario y un leve ajuste en la tasa de interés, que aun así sigue siendo la más baja del mercado.