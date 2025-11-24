Secciones
Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Tras varios meses de incertidumbre, la entidad confirmó las condiciones vigentes.

Hace 50 Min

Los créditos hipotecarios del Banco Nación vuelven a ubicarse entre los más consultados por quienes buscan acceder a la casa propia en un contexto económico volátil. Tras varios meses de incertidumbre, la entidad confirmó las condiciones vigentes para noviembre, con novedades en el scoring bancario y un leve ajuste en la tasa de interés, que aun así sigue siendo la más baja del mercado.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué cambió en noviembre

En las últimas semanas, los clientes del Banco Nación fueron notificados de dos modificaciones clave:

Se restablece el scoring bancario tradicional, lo que permite volver a los parámetros habituales para calificar a un crédito hipotecario.

La tasa de interés anual aumentó un 1,5%, aunque continúa siendo la más conveniente entre los bancos que mantienen vigente su línea UVA.

Pese a estos cambios, el Nación decidió sostener su oferta hipotecaria, a diferencia de otras entidades que suspendieron o endurecieron de forma drástica sus requisitos.

Requisitos del Banco Nación para acceder a un crédito hipotecario

El banco mantiene condiciones estrictas para evaluar a quienes desean solicitar un préstamo. Para noviembre, los puntos principales son:

Condiciones generales

Créditos expresados en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), que se actualizan según el índice de precios al consumidor.

Cuotas mensuales bajo el sistema francés.

Monto máximo disponible: hasta $390 millones.

Financia hasta el 75% del valor de la vivienda.

Requisitos económicos

Ingresos mínimos, que varían según el monto solicitado.

Estabilidad y antigüedad laboral comprobable.

Historial crediticio sólido.

Ahorro previo para financiar la parte no cubierta por el crédito.

El solicitante no debe destinar más del 30% o 35% del ingreso al pago de la cuota.

Scoring bancario: cómo quedó el sistema en noviembre

La inestabilidad económica llevó a que, durante los últimos meses, el puntaje necesario para acceder a un crédito hipotecario se elevara de manera considerable, llegando a exigir más de 900 puntos.

El Banco Nación confirmó que el scoring “vuelve a la normalidad”, regresando a los valores históricos: entre 400 y 700 puntos, según el perfil del cliente.

Cómo mejorar el scoring:

Mantener pagos al día.

Tener historial impecable en créditos.

Contar con créditos previos bien pagados.

Mostrar actividad y consumo estable en tarjetas.

Créditos hipotecarios en noviembre: de cuánto es la cuota por $77 millones

Calcular el costo total del crédito a lo largo de 30 años es complejo debido a la actualización por UVA. Sin embargo, es posible conocer el valor de la primera cuota, que suele ser el principal indicador a la hora de evaluar la viabilidad del préstamo.

Monto solicitado: $77.000.000

Plazo: 30 años

Primera cuota estimada: $461.654

Ese será el valor inicial a pagar en noviembre, con actualizaciones posteriores según la evolución de la UVA.

