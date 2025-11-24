Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Los créditos hipotecarios del Banco Nación vuelven a ubicarse entre los más consultados por quienes buscan acceder a la casa propia en un contexto económico volátil. Tras varios meses de incertidumbre, la entidad confirmó las condiciones vigentes para noviembre, con novedades en el scoring bancario y un leve ajuste en la tasa de interés, que aun así sigue siendo la más baja del mercado.
Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué cambió en noviembre
En las últimas semanas, los clientes del Banco Nación fueron notificados de dos modificaciones clave:
Se restablece el scoring bancario tradicional, lo que permite volver a los parámetros habituales para calificar a un crédito hipotecario.
La tasa de interés anual aumentó un 1,5%, aunque continúa siendo la más conveniente entre los bancos que mantienen vigente su línea UVA.
Pese a estos cambios, el Nación decidió sostener su oferta hipotecaria, a diferencia de otras entidades que suspendieron o endurecieron de forma drástica sus requisitos.
Requisitos del Banco Nación para acceder a un crédito hipotecario
El banco mantiene condiciones estrictas para evaluar a quienes desean solicitar un préstamo. Para noviembre, los puntos principales son:
Condiciones generales
Créditos expresados en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), que se actualizan según el índice de precios al consumidor.
Cuotas mensuales bajo el sistema francés.
Monto máximo disponible: hasta $390 millones.
Financia hasta el 75% del valor de la vivienda.
Requisitos económicos
Ingresos mínimos, que varían según el monto solicitado.
Estabilidad y antigüedad laboral comprobable.
Historial crediticio sólido.
Ahorro previo para financiar la parte no cubierta por el crédito.
El solicitante no debe destinar más del 30% o 35% del ingreso al pago de la cuota.
Scoring bancario: cómo quedó el sistema en noviembre
La inestabilidad económica llevó a que, durante los últimos meses, el puntaje necesario para acceder a un crédito hipotecario se elevara de manera considerable, llegando a exigir más de 900 puntos.
El Banco Nación confirmó que el scoring “vuelve a la normalidad”, regresando a los valores históricos: entre 400 y 700 puntos, según el perfil del cliente.
Cómo mejorar el scoring:
Mantener pagos al día.
Tener historial impecable en créditos.
Contar con créditos previos bien pagados.
Mostrar actividad y consumo estable en tarjetas.
Créditos hipotecarios en noviembre: de cuánto es la cuota por $77 millones
Calcular el costo total del crédito a lo largo de 30 años es complejo debido a la actualización por UVA. Sin embargo, es posible conocer el valor de la primera cuota, que suele ser el principal indicador a la hora de evaluar la viabilidad del préstamo.
Monto solicitado: $77.000.000
Plazo: 30 años
Primera cuota estimada: $461.654
Ese será el valor inicial a pagar en noviembre, con actualizaciones posteriores según la evolución de la UVA.