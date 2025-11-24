A qué hora se estrena la temporada final de Stranger Things y cómo será cada episodio

Ya casi es hora de regresar a Hawkins después de que una anterior visita nos haya aterrado, emocionado y dejado con ganas de más. La quinta y última temporada de la serie más aclamada de Netflix, Stranger Things, se sumará finalmente al catálogo de la plataforma, luego de una espera notablemente larga. Así los fanáticos que esperaron tres años para volver al extraño pueblo de Indiana donde los paranormal es una realidad cotidiana, podrán disfrutar incluso de una versión más extendida de la serie.
Finalmente, luego de que Vecna haya causado estragos en al salir del Upside Down, dejándonos exhaustos luego de nueve episodios que parecieron ser la subida la que se refirió Kate Bush en la icónica canción Running Up The Hills, Netflix estrena la última temporada de la su serie más exitosa de la última década, cuyo debut tendrá lugar este miércoles 26 de noviembre.
¿De qué trata la última parte de Stranger Things?
Con un pueblo de Hawkins destrozado hasta los cimientos, una pandilla de jóvenes cuyos personajes se ganaron el cariño del público, deberán evitar lo peor: que su mundose vea consumido por otra dimensión. Esta nueva y última temporada de Stranger Things se centrará en el intento de encontrar al malvado Vecna antes de que otro reino invada el suyo y el pueblo se convierta en el mismísimo Upside Down.
“El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él desapareció sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, advierte la sinopsis oficial de la quinta temporada de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.
La dinámica de los nuevos episodios
En la entrevista de los hermanos Duffer con el medio TheWrap, adelantaron que la temporada 5 no será tan larga como la temporada 4, que dura aproximadamente 13 horas, sin embargo los episodios serán de extensión notoria.
"No creo que dure tanto", dijo Matt. "Las últimas temporadas serán más como un Retorno del Jedi , en el sentido de que... empiezan desde el principio. Habrá menos preámbulos. Y creo que la gente entenderá de qué hablo cuando vea el final de esta temporada. Es como si simplemente siguiéramos adelante".
El final de Stranger Things se divide en tres partes con episodios que durarán entre una y tres horas. Los primeros del “Volumen 1″ llegan a Netflix el miércoles 26 de noviembre. Los siguientes tres del “Volumen 2″ se estrenan el jueves 25 de diciembre durante Navidad y el “Final” el miércoles 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo. En la Argentina se podrán ver los días mencionados a partir de las 22.
Cada estreno será a las 22 horas (hora argentina), despidiendo definitivamente una de las producciones más emblemáticas de Netflix.
Los episodios de la última temporada de Stranger Things
Un avance confirmó los títulos de los episodios, incluyendo:
Volumen 1″: 26 de noviembre
Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) | Duración: 68 minutos
Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) | Duración: 54 minutos
Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) | Duración: 66 minutos
Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) | Duración: 83 minutos
“Volumen 2″: 25 de diciembre
Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) | Duración: 135 minutos
Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) | Duración: 150 minutos
Episodio 7: The Bridge (El Puente) | Duración: 160 minutos
“El capítulo final”: 31 de diciembre
Episodio 8: The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba) | Duración: Alrededor de 180 minutos