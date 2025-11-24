A qué hora se estrena la temporada final de Stranger Things y cómo será cada episodio

“El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él desapareció sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, advierte la sinopsis oficial de la quinta temporada de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.