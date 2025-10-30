Netflix reveló de qué se trata la última temporada de Stranger Things: ¿cuándo se estrena el capítulo final?

La expectativa por el final de "Stranger Things" alcanzó su punto máximo. Netflix lanzó este jueves 30 de noviembre el tráiler oficial de la última temporada junto con su cronograma de estreno. Los seguidores de la serie de ciencia ficción y misterio ya pueden marcar sus calendarios para la llegada de esta esperada quinta edición. Después de casi una década manteniendo al público intrigado con sus secretos y giros inesperados, estos nueve capítulos prometen ofrecer una conclusión definitiva a todos los misterios que rodean a Hawkins y el Mundo del Revés, cerrando una era en la plataforma.
Finalmente, Netflix reveló el esperado tráiler de la temporada final de "Stranger Things". La compañía anunció que la quinta parte se dividirá en tres entregas, un formato de lanzamiento que busca mantener la tensión y la emoción del público a medida que la historia se dirige hacia su gran desenlace. Este cronograma detalla cómo se irán estrenando progresivamente los episodios de esta última entrega, asegurando que los fanáticos tengan tiempo de prepararse para el adiós a la serie.
Cuándo se estrena el final de Stranger Things
La quinta temporada se dividirá en tres partes, con fechas confirmadas por la plataforma:
-Volumen 1: 26 de noviembre con cuatro episodios
-Volumen 2: 25 de diciembre con tres episodios
-Episodio final: 31 de diciembre de 2025
De qué se tratará la ultima temporada de Stranger Things
La historia se retoma en el otoño de 1987, ubicando la trama 18 meses después de los dramáticos eventos que cerraron la cuarta temporada. El pueblo de Hawkins todavía sufre las profundas cicatrices dejadas por la apertura de los portales al Mundo del Revés (Upside Down). Los protagonistas tienen una misión crucial y clara: deben encontrar a Vecna y lograr el objetivo de terminar definitivamente con su amenaza. No obstante, el principal obstáculo que encuentran es que el paradero de la entidad maligna y sus planes continúan siendo un completo misterio para el grupo.
La presión sobre la ciudad aumenta, pues el Gobierno impuso una cuarentena militar estricta en Hawkins. Esta medida coercitiva obliga a Eleven a mantenerse oculta y alejada de la vista pública, justo en un momento de gran tensión. La situación se complica aún más con la cercanía del aniversario de la desaparición de Will Byers, un evento que intensifica la atmósfera de peligro y desesperación. Todo esto prepara a los personajes para lo que será la batalla final, la cual promete ser mucho más oscura, poderosa y letal que cualquier enfrentamiento visto hasta ahora.