Netflix reveló de qué se trata la última temporada de Stranger Things: ¿cuándo se estrena el capítulo final?

La presión sobre la ciudad aumenta, pues el Gobierno impuso una cuarentena militar estricta en Hawkins. Esta medida coercitiva obliga a Eleven a mantenerse oculta y alejada de la vista pública, justo en un momento de gran tensión. La situación se complica aún más con la cercanía del aniversario de la desaparición de Will Byers, un evento que intensifica la atmósfera de peligro y desesperación. Todo esto prepara a los personajes para lo que será la batalla final, la cual promete ser mucho más oscura, poderosa y letal que cualquier enfrentamiento visto hasta ahora.