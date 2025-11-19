"Envidiosa 3" ya está en Netflix: de qué se trata la última temporada de la serie que es furor

¿De qué se trata "Envidiosa 3"?

La trama vuelve a centrarse en el intento de la protagonista en tratar de mantener una relación que parecía estable, mientras nuevos desafíos personales y profesionales la arrastran a una crisis emocional. Es una temporada donde las dudas, los celos y la competencia laboral van a tener un factor fundamental, manteniendo ese tono ácido, propio de la serie.