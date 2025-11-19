Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

"Envidiosa 3" ya está en Netflix: de qué se trata la última temporada de la serie que es furor

La comedia argentina volvió a la plataforma con nuevos episodios y situaciones de la protagonista, Vicky Mori.

Envidiosa 3 ya está en Netflix "Envidiosa 3" ya está en Netflix Netflix
Hace 1 Hs

La comedia dramática "Envidiosa", creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, volvió a Netflix con una tercera temporada que promete nuevos desafíos para Vicky, el personaje central interpretado por Griselda Siciliani. La última entrega de la serie tiene 10 episodios y ya se puede ver en la plataforma de streaming.

La producción suma al humorista Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, la actriz María Abadi y a la cantante Nicki Nicole como las principales novedades para su reparto. La artista rosarina debuta como actriz en esta ficción con un personaje llamado “Virtudes”.

Además de estas figuras, la serie contará con una lista de invitados especiales que incluye a Agustina Suásquita, conocida como Papry, y José ‘El Purre’ Giménez Zapiola, quienes ya participaron de la segunda temporada. También aparecerán en algunos episodios la actriz Julieta Cardinali y el conductor Sebastián Wainraich.

Elenco principal de Envidiosa lo encabezan Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, con la participación de Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

¿De qué se trata "Envidiosa 3"? 

La trama vuelve a centrarse en el intento de la protagonista en tratar de mantener una relación que parecía estable, mientras nuevos desafíos personales y profesionales la arrastran a una crisis emocional. Es una temporada donde las dudas, los celos y la competencia laboral van a tener un factor fundamental, manteniendo ese tono ácido, propio de la serie.

Una vez más, las sesiones con su terapeuta vuelven a ocupar un papel clave, siendo el espacio donde la protagonista se desahoga, reflexiona, y sin querer, revela las causas de los problemas que padece.

Temas Griselda SicilianiAdrián Suar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Llega la nueva temporada de “Envidiosa”: quiénes se suman al elenco

Llega la nueva temporada de “Envidiosa”: quiénes se suman al elenco

Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova
4

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
5

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
6

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Más Noticias
Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

Comentarios