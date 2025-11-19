"Envidiosa 3" ya está en Netflix: de qué se trata la última temporada de la serie que es furor

La comedia dramática "Envidiosa", creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, volvió a Netflix con una tercera temporada que promete nuevos desafíos para Vicky, el personaje central interpretado por Griselda Siciliani. La última entrega de la serie tiene 10 episodios y ya se puede ver en la plataforma de streaming.
La producción suma al humorista Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, la actriz María Abadi y a la cantante Nicki Nicole como las principales novedades para su reparto. La artista rosarina debuta como actriz en esta ficción con un personaje llamado “Virtudes”.
Además de estas figuras, la serie contará con una lista de invitados especiales que incluye a Agustina Suásquita, conocida como Papry, y José ‘El Purre’ Giménez Zapiola, quienes ya participaron de la segunda temporada. También aparecerán en algunos episodios la actriz Julieta Cardinali y el conductor Sebastián Wainraich.
Elenco principal de Envidiosa lo encabezan Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, con la participación de Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.
¿De qué se trata "Envidiosa 3"?
La trama vuelve a centrarse en el intento de la protagonista en tratar de mantener una relación que parecía estable, mientras nuevos desafíos personales y profesionales la arrastran a una crisis emocional. Es una temporada donde las dudas, los celos y la competencia laboral van a tener un factor fundamental, manteniendo ese tono ácido, propio de la serie.
Una vez más, las sesiones con su terapeuta vuelven a ocupar un papel clave, siendo el espacio donde la protagonista se desahoga, reflexiona, y sin querer, revela las causas de los problemas que padece.