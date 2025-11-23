¿Qué carreras conviene estudiar y cuáles no en 2026, según la IA?

Las carreras que conviene estudiar en 2026

Según la IA, las áreas con mayor proyección para 2026 son aquellas vinculadas a la tecnología, la salud, la energía y la gestión estratégica. Entre las carreras con mejor futuro se destacan Ciencia de Datos, Ingeniería en Software, Ciberseguridad, Biotecnología, Enfermería, Psicología, Energías Renovables y Logística. Se trata de sectores donde la demanda crece por la digitalización, el envejecimiento poblacional, la transición energética y la necesidad de perfiles capaces de interpretar información compleja.