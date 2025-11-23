Secciones
¿Qué carreras conviene estudiar y cuáles no en 2026, según la IA?

La IA analizó las tendencias del mercado laboral para 2026. El resultado revela qué carreras tendrán mayor proyección en los próximos años y cuáles podrían perder terreno si no se adaptan a los nuevos perfiles que exigen las empresas.

Hace 2 Hs

La elección de una carrera universitaria atraviesa hoy una transformación acelerada. El avance de la Inteligencia Artificial, la automatización y los nuevos modelos de trabajo están redefiniendo qué profesiones tendrán mayor demanda en los próximos años y cuáles podrían perder peso en el mercado laboral. Frente a ese escenario cambiante, cada vez más jóvenes buscan orientación basada en tendencias globales para decidir su futuro académico.

Consultada sobre qué convendrá estudiar en 2026, la IA analizó informes de empleabilidad, proyecciones de crecimiento sectorial y patrones de automatización. El resultado revela un mapa profesional que combina la expansión de áreas tecnológicas y científicas con la valorización de habilidades creativas, humanas y estratégicas que no pueden ser reemplazadas por algoritmos.

Las carreras que conviene estudiar en 2026

Según la IA, las áreas con mayor proyección para 2026 son aquellas vinculadas a la tecnología, la salud, la energía y la gestión estratégica. Entre las carreras con mejor futuro se destacan Ciencia de Datos, Ingeniería en Software, Ciberseguridad, Biotecnología, Enfermería, Psicología, Energías Renovables y Logística. Se trata de sectores donde la demanda crece por la digitalización, el envejecimiento poblacional, la transición energética y la necesidad de perfiles capaces de interpretar información compleja.

También aparecen en ascenso profesiones que integran creatividad y análisis, como Diseño UX/UI, Comunicación Digital, Marketing Estratégico y Producción de Contenidos. En todos los casos, la IA señala que la combinación de títulos tradicionales con certificaciones cortas (en programación, análisis de datos o herramientas digitales) fortalece considerablemente la empleabilidad. Las habilidades transversales, como pensamiento crítico, adaptabilidad y resolución de problemas, completan el perfil profesional más valorado para los próximos años.

Las carreras que no conviene estudiar en 2026

La IA indica que ciertas carreras podrían enfrentar menor demanda laboral debido a la automatización, la saturación de profesionales o los cambios estructurales del mercado. Entre ellas aparecen Administración de Empresas, Abogacía tradicional, Contador Público, Periodismo Generalista y algunas ramas de Recursos Humanos. En estos campos, gran parte de las tareas técnicas ya están siendo realizadas por sistemas automatizados o plataformas capaces de acelerar la producción de contenido, cálculos contables o análisis legales estandarizados.

Esto no implica que estas carreras desaparezcan, sino que su inserción laboral será más competitiva y requerirá mayores niveles de especialización. La IA advierte que quienes elijan estos caminos deberán complementar su formación con conocimientos digitales, gestión de datos, liderazgo, comunicación estratégica o nichos altamente específicos del sector. Las profesiones que no se adapten a estos nuevos requerimientos podrían quedar relegadas frente a perfiles híbridos y multidisciplinarios.

