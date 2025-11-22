La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Mientras las computadoras y la inteligencia artificial avanzan de manera desenfrenada, los análisis advierten que los profesionales que se ajusten a aquel ritmo verán una mayor demanda en el mercado laboral. Hay carreras que se convirtieron en "trabajos del futuro" y contrario a lo que muchos pueden pensar, no requieren de demasiado tiempo ni esfuerzos.
La Tecnicatura en Análisis y Gestión de Datos en Organizaciones es una de esas carreras que tienen un pronóstico auspicioso en el mercado laboral. Este tipo de estudios se encuentran consistentemente en los primeros puestos de las listas de trabajos con vigencia en el tiempo. Esta puede encontrarse en universidades de la UBA y tan solo dura alrededor de dos años y medio.
Este título se estudia en la Facultad de Económicas de la UBA y es una buena opción para quienes buscan desarrollarse en organizaciones o empresas del ámbito privado y público. Aunque ninguna carrera que se estudie puede asegurar un buen trabajo o grandes suelos, las chances de conseguirlo incrementan entre quienes la estudian.
Solo 13 materias y un grandes augurios en el mercado laboral
El programa de esta Tecnicatura incluye tan solo 13 materias obligatorias y un período de prácticas profesionales con una duración estimada de dos años y medio una vez finalizado el Ciclo Básico Común (CBC). La formación apunta a preparar técnicos con competencias para intervenir en procesos vinculados al manejo de datos en distintas instituciones.
¿De qué se encarga un técnico en Análisis y Gestión de Datos?
Los técnicos estarán capacitados para colaborar en la gestión de sistemas digitales y ayudar en la toma de decisiones de las organizaciones. Además, podrán desarrollar actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, con el uso de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial.
Según describe la Facultad de Ciencias Económicas, la tecnicatura busca formar perfiles capaces de participar en procesos de análisis cuantitativo, modelización de datos, elaboración de reportes y diseño de soluciones basadas en información. También se espera que los estudiantes puedan aplicar técnicas actuales de programación, procesamiento de datos no estructurados y herramientas de inteligencia de negocios.
El CBC obligatorio y el plan de estudios
De acuerdo con la divulgación de la UBA, la tecnicatura tiene una carga horaria total de 1.420 horas. Para ingresar al primer año es necesario aprobar previamente las seis materias del Ciclo Básico Común correspondientes a la orientación en Ciencias Económicas: Sociedad y Estado, Pensamiento Científico, Álgebra, Análisis Matemático, Economía y Sociología.
Tras superar el CBC el plan de estudios se desenvuelve en cuatro cuatrimestres de cursada regular y un cuatrimestre adicional dedicado a las prácticas profesionales supervisadas. La institución estima que el proceso completo requiere alrededor de dos años y medio, aunque la duración puede variar según la planificación individual de cada estudiante.
Primer año
Primer cuatrimestre
- Análisis Matemático
- Álgebra
- Trabajo y Sociedad
Segundo cuatrimestre
- Estadística Obligatoria
- Fundamentos de Sistemas de Información Digitales
- Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Segundo año
Tercer cuatrimestre
- Métodos Predictivos para la Gestión
- Diseño y Gestión de Bases de Datos
- Taller de Programación para el Análisis de Datos
Cuarto cuatrimestre
- Soluciones de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos
- Técnicas de Gestión y Análisis de Datos No Estructurados
- Técnicas de Inteligencia Artificial en Organizaciones
Tercer año
Prácticas profesionales