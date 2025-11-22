La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La Tecnicatura en Análisis y Gestión de Datos en Organizaciones es una de esas carreras que tienen un pronóstico auspicioso en el mercado laboral. Este tipo de estudios se encuentran consistentemente en los primeros puestos de las listas de trabajos con vigencia en el tiempo. Esta puede encontrarse en universidades de la UBA y tan solo dura alrededor de dos años y medio.