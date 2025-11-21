Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

En un mundo cada vez más tecnológico, elegir una carrera que garantice oportunidades laborales se volvió una decisión estratégica. La inteligencia artificial analizó las tendencias del mercado y definió cuáles son las carreras que podrían perder relevancia de cara al 2026 debido a la automatización, la digitalización y la aparición de nuevos perfiles profesionales.
A continuación, los detalles.
Las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la IA
1. Administración de Empresas
El campo administrativo es uno de los más impactados por la automatización. Herramientas de IA ya realizan tareas como análisis financiero, gestión de inventarios, elaboración de reportes y organización interna.
Por eso, muchas empresas dejaron de buscar perfiles generalistas y apuntan a profesionales con formación tecnológica, manejo de datos y habilidades analíticas.
2. Abogacía
La inteligencia artificial está transformando el mundo jurídico. Hoy existen sistemas capaces de revisar documentos, analizar jurisprudencia, detectar patrones y sugerir estrategias legales en cuestión de segundos.
Esto reduce la necesidad de abogados dedicados exclusivamente a tareas repetitivas o de investigación documental, y genera una reorientación hacia nichos legales más especializados.
3. Periodismo tradicional
El periodismo enfrenta un cambio de paradigma: la IA produce textos, guiones, resúmenes y contenido en tiempo real. Mientras tanto, las audiencias migran hacia plataformas digitales, videos cortos, newsletters y contenidos interactivos.
Los perfiles que solo dominan la escritura tradicional enfrentan un mercado más limitado si no incorporan herramientas tecnológicas y multimedia.
Estas carreras no desaparecen: así pueden reinventarse
Aunque la IA alerta sobre su pérdida de relevancia, ninguna de estas carreras está destinada a desaparecer. La clave es adaptarse:
Administración: especializarse en gestión de proyectos tecnológicos, análisis de datos, business intelligence o automatización de procesos.
Abogacía: orientarse a derecho tecnológico, ciberseguridad, propiedad intelectual digital o cumplimiento normativo (compliance).
Periodismo: capacitarse en producción audiovisual, data journalism, narrativa digital, manejo de plataformas y herramientas de IA para optimizar la investigación.