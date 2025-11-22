El Gobierno confirmó los reemplazos de Bullrich y Petri: por primera vez desde 1983, un militar conducirá Defensa

El Gobierno nacional oficializó este sábado los cambios en las carteras de Seguridad y Defensa, tras la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri. La actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue designada como nueva ministra del área; mientras que en Defensa asumirá el teniente general Carlos Alberto Presti, hasta hoy jefe del Estado Mayor General del Ejército. Con su nombramiento, será la primera vez desde la vuelta a la democracia que un militar encabece ese ministerio.