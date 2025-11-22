El Gobierno confirmó los reemplazos de Bullrich y Petri: por primera vez desde 1983, un militar conducirá Defensa

El Gobierno nacional oficializó este sábado los cambios en las carteras de Seguridad y Defensa, tras la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri. La actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue designada como nueva ministra del área; mientras que en Defensa asumirá el teniente general Carlos Alberto Presti, hasta hoy jefe del Estado Mayor General del Ejército. Con su nombramiento, será la primera vez desde la vuelta a la democracia que un militar encabece ese ministerio.
Las designaciones fueron comunicadas por la Oficina del Presidente mediante un parte oficial difundido en la Casa Rosada. En el texto, el Ejecutivo destacó la tarea de los ministros salientes y explicó que ambos iniciarán una nueva etapa parlamentaria a partir del 10 de diciembre.
“El presidente de la Nación, Javier Milei, agradece por sus servicios a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente”, señaló el comunicado oficial.
Los cambios se enmarcan en la reorganización del Gabinete nacional y en el reordenamiento estratégico de las principales áreas vinculadas a la seguridad interior y la defensa del país.
Tras conocerse las novedades, Bullrich publicó un extenso mensaje en sus redes en el que felicitó a Monteoliva y destacó su desempeño como número dos de Seguridad durante estos meses.
Señaló su “profesionalismo”, su “capacidad de trabajo” y su “honestidad”, y aseguró que la nueva ministra encara el cargo con “coraje y resultados”. También agradeció al Presidente por sostener “la doctrina del orden” y sostuvo que el equipo de Seguridad seguirá “firme y unido”.
Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2025
Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional… https://t.co/EE1qQfJp41 pic.twitter.com/ipFMSMOSiG
Luis Petri también se expresó públicamente y saludó la designación de Presti, a quien describió como un funcionario “comprometido y leal a la Patria”. El ex ministro afirmó que el militar tendrá una gestión “destacada” y valoró el rol que desempeñó al frente del Ejército.
Además, respaldó las reformas impulsadas por Milei y resaltó la importancia del reequipamiento de las Fuerzas Armadas, mencionando avances como la incorporación de los F-16 y la coordinación en fronteras y espacios marítimos.
Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa!— Luis Petri (@luispetri) November 22, 2025
Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me… https://t.co/mjIQfhTtT0 pic.twitter.com/YzbyG1uHjL