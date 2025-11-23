Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Pasaron 43 años desde que un militar no ocupaba la titularidad del Ministerio de Defensa. El teniente general Carlos Presti, actual jefe del Ejército, fue promovido como reemplazante de Luis Petri, cuando éste asuma su banca en el Congreso, el 10 de diciembre próximo. Pero ese no es el único cambio anunciado por el presidente Javier Milei, en una atípica jornada sabatina de un fin de semana extralargo. Alejandra Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad, sucederá a Patricia Bullrich, que la promovió para asumir esa cartera del gabinete nacional. Esta elección de Milei demuestra que Bullrich, que se convertirá en jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, ganó la pulseada a la hora de colocar a alguien de su confianza en Seguridad, sin perder influencia en el área en la que había desembarcado el 10 d diciembre de 2023.
La Oficina del Presidente ecomunicó que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la ´Doctrina Bullrich´ que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.
“Estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia”, le dedicó Bullrich a su sucesora a través de un posteo en su cuenta en la red “X”. “Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”, continuó la hasta ahora ministra. Asimismo, le agradeció la designación a Milei “por confiar” en Monteoliva y “por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga”.
Monteoliva, en tanto, respondió también desde su cuenta en “X” con un posteo dedicado a Bullrich en el que le agradeció “la confianza” y aseguró: “tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’”.
Una nueva tradición
Con el nombramiento de Presti como nuevo ministro de Defensa, el Presidente rompió un patrón que se mantuvo desde el retorno de la democracia: ningún militar había ocupado esa cartera en un gobierno democrático. La Oficina del Jefe de Estado destacó, en el comunicado oficial, esta situación. “Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa”, oficializó.
“Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años”, posteó Presti. Y agregó: “las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei”.
Desde diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín inició su presidencia, todos los ministros de Defensa fueron civiles. La llegada de Presti representa un giro simbólico en la conducción de la Defensa, en momentos de reorganización de las Fuerzas Armadas durante el gobierno libertario y debate sobre su rol en la seguridad interior. De esta forma, el Gobierno expresó que “se inaugura una tradición” que espera que la política pueda continuar “de aquí en adelante” para dar “por finalizada la demonización de oficiales, suboficiales y soldados”.
“Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa! Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!”, redactó Petri, de origen radical, en sus cuentas en redes sociales.
Oposición
La designación del militar encontró en el peronismo cierta oposición. “La designación del actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino como Ministro de Defensa es un enorme retroceso para la democracia argentina y para las Fuerzas Armadas como institución de la República Argentina”, consideró el diputado nacional electo Agustín Rossi. Según el ex titular de Defensa, el nombramiento de Presti va en contra de la consolidación de la conducción civil de las Fuerzas Armadas a lo largo de 40 años de democracia.