Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Pasaron 43 años desde que un militar no ocupaba la titularidad del Ministerio de Defensa. El teniente general Carlos Presti, actual jefe del Ejército, fue promovido como reemplazante de Luis Petri, cuando éste asuma su banca en el Congreso, el 10 de diciembre próximo. Pero ese no es el único cambio anunciado por el presidente Javier Milei, en una atípica jornada sabatina de un fin de semana extralargo. Alejandra Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad, sucederá a Patricia Bullrich, que la promovió para asumir esa cartera del gabinete nacional. Esta elección de Milei demuestra que Bullrich, que se convertirá en jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, ganó la pulseada a la hora de colocar a alguien de su confianza en Seguridad, sin perder influencia en el área en la que había desembarcado el 10 d diciembre de 2023.