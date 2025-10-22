Secciones
Crumble cookies: cómo preparar las galletitas de múltiples sabores que son tendencia en las cafeterías

Una receta versátil para que cada uno pueda encontrar su galleta favorita.

Hace 38 Min

De repente las redes sociales se llenaron de fotos de unos extravagantes y muy coloridos medallones de galleta. Se trata de las crumble cookies, una nueva tendencia en pastelería que surgió en las cafeterías de Estados Unidos y Canadá, donde actualmente hay más de 1.000 locales especializados en esta variedad de postre.

A simple vista, las crumble cookies son unas galletas muy cargadas en su decoración. Su receta clásica y básica permite que se puedan saborizar de todas las formas posibles y añadir semillas, frutas, chocolate, frutos secos y demás ingredientes que aportan un plus de sabor.

Qué son las crumble cookies

Las crumble cookies surgieron como una evolución de las clásicas “cookies”: las galletas redondas, de relleno suave y tierno con chips de chocolate. Este postre, con el que también se puede acompañar la hora del té, se caracterizan por tener una textura crujiente con una capa que puede desmoronarse sola.

Por su versatilidad respecto a los ingredientes, cada comensal puede encontrar su galleta perfecta. Las más populares son las de chocolate, pasta de maní, pistacho y red velvet. Los especialistas aseguran que se trata de una receta particularmente fácil de llevar a cabo.

Cómo hacer crumble cookies

Ingredientes

- 150 gramos de manteca a temperatura ambiente

- 100 gramos de azúcar morena

- 100 gramos de azúcar blanca

- 1 huevo

- 1 cucharadita de esencia de vainilla

- 250 gramos de harina

- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio

- ½ cucharadita de polvo para hornear

- ¼ de cucharadita de sal

- 100 gramos de chips de chocolate (opcional)

Para el crumble

- 50 gramos de azúcar extra

- 50 gramos de manteca fría

- 50 gramos de harina

Paso a paso

1. Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel de hornear.

2. En un recipiente grande batir la manteca junto con toda el azúcar hasta que quede una mezcla cremosa.

3. Añadir el huevo y la esencia de vainilla e incorporar nuevamente.

4. En otro recipiente, tamizar la harina, el bicarbonato, la sal y el polvo para hornear. Incorporar.

5. Agregar de a poco la mezcla anterior a la mezcla de manteca y azúcar.

6. Agregar las chispas de chocolate a la masa.

7. En un bowl pequeño, preparar el crumble mezclando 50 gramos de harina con 50 gramos de manteca fría y 50 gramos de azúcar extra. Incorporar con las manos.

8. En una bandeja, extender la masa y cortar con molde circular. Espolvorear poco a poco el crumble encima de las galletas.

9. Hornear de 20 a 25 minutos o hasta que el crumble esté dorado por encima y la base de las galletas cocida.

