Cómo hacer la mayonesa viral sin aceite: la receta con huevo duro en solo dos pasos

Suele ser más sabrosa si es casera, pero presenta dificultades que impiden que novatos culinarios terminen exitosamente con la receta.

Hace 1 Hs

La mayonesa es una salsa considerada clásica  para la mesa de los argentinos. Suele ser más sabrosa si es casera, pero presenta dificultades que impiden que novatos culinarios terminen exitosamente con la receta: impedir que se corte.

Otro riesgo de la mayonesa casera tradicional con huevo crudo es la salmonela, que puede provocar riesgos en la salud. Es por eso que hay una nueva receta viral y deliciosa que consiste en hacer la mayonesa con huevo duro, incluso es posible hacerla sin aceite.

Cómo hacer la mayonesa casera sin aceite y huevo duro

- Tres huevos

- Tres cucharadas de yogur griego

- Una cucharada de mostaza

- Una cucharada de vinagre de vino

- Sal

- Pimienta

Paso a paso, cómo preparar la mayonesa casera

Paso 1: cocer los huevos

Pon a hervir agua en una olla grande. Cuando el agua esté hirviendo, introduce los huevos y déjalos cocer durante 10 minutos. Una vez cocidos, quítales la cáscara.

Un pequeño consejo para evitar quemaduras: una vez que los huevos hayan salido del agua hirviendo, colócalos en un bol grande con agua muy fría. Así se enfriarán mucho más rápido. Y para quitar la cáscara más fácilmente, golpea ligeramente el huevo en vertical sobre la superficie de trabajo, la cáscara se romperá más fácilmente.

Paso 2: Batir

En una licuadora o batidora deposita los huevos duros, la mostaza, el yogur griego, el vinagre de vino, la sal y la pimienta.

Cuando todos los ingredientes estén juntos, bate hasta obtener una mezcla suave y ultra cremosa.

