Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Atlético Tucumán despejó la principal incógnita de su proyecto deportivo para el próximo año: Hugo Colace fue ratificado como entrenador del primer equipo y continuará al frente del plantel en la temporada 2026. La decisión fue comunicada por la Comisión Directiva, que destacó “el compromiso, el trabajo y la dedicación” del DT durante su ciclo.
Colace estará acompañado por el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en 2025. Ricardo Pellegrino y Nicolás Gianni se mantendrán como ayudantes de campo, mientras que Osvaldo Scansetti seguirá como preparador físico. La dirigencia remarcó que la continuidad del grupo de trabajo apunta a sostener una línea deportiva estable y a consolidar los objetivos planteados para el próximo año.
El club también confirmó la fecha de regreso a las actividades: la pretemporada comenzará el martes 9 de diciembre, nuevamente bajo la conducción de Colace. Será el punto de partida para un plantel que deberá rearmarse en plena apertura del mercado de pases y que busca iniciar el 2026 con mayor regularidad y competitividad.
Con el principal casillero ya resuelto, Atlético podrá avanzar ahora en la planificación del equipo y en la definición de refuerzos, renovaciones y bajas.