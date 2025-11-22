Secciones
Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

La pretemporada comenzará el martes 9 de diciembre, bajo un proyecto que busca dar continuidad al trabajo iniciado este año

CONFIRMADO. Colace será el DT del plantel mayor. CONFIRMADO. Colace será el DT del plantel mayor. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA
Hace 2 Hs

Atlético Tucumán despejó la principal incógnita de su proyecto deportivo para el próximo año: Hugo Colace fue ratificado como entrenador del primer equipo y continuará al frente del plantel en la temporada 2026. La decisión fue comunicada por la Comisión Directiva, que destacó “el compromiso, el trabajo y la dedicación” del DT durante su ciclo.

Colace estará acompañado por el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en 2025. Ricardo Pellegrino y Nicolás Gianni se mantendrán como ayudantes de campo, mientras que Osvaldo Scansetti seguirá como preparador físico. La dirigencia remarcó que la continuidad del grupo de trabajo apunta a sostener una línea deportiva estable y a consolidar los objetivos planteados para el próximo año.

El club también confirmó la fecha de regreso a las actividades: la pretemporada comenzará el martes 9 de diciembre, nuevamente bajo la conducción de Colace. Será el punto de partida para un plantel que deberá rearmarse en plena apertura del mercado de pases y que busca iniciar el 2026 con mayor regularidad y competitividad.

Con el principal casillero ya resuelto, Atlético podrá avanzar ahora en la planificación del equipo y en la definición de refuerzos, renovaciones y bajas. 

