Atlético Tucumán reunió a sus sponsors en un encuentro histórico

El funcionario también destacó que el primer gran objetivo del área fue el lanzamiento de la campaña de socios, que obtuvo resultados contundentes. La decisión de exigir el carnet para ingresar a la popular supuso “una revolución en el mundo Atlético”. “Era una decisión política e institucional. Sabíamos que culturalmente no había un hábito de asociarse a un club de fútbol, pero entendíamos que Atlético, con diez años en Primera, debía dar ese paso: si querés ver al equipo, primero tenés que ser socio”, explicó. El cambio fue inmediato: el club pasó de unos 6.000 socios activos a más de 13.000.