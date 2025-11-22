Alerta por contagios de sífilis: cuáles son las provincias argentinas con más casos registrados

La región Centro inició el período con la segunda tasa más alta en 2019 pero posteriomente se mantuvo por debajo del promedio nacional de manera sostenida. La región de Cuyo, en tanto, presentó una evolución ascendente con oscilaciones interanuales, manteniéndose por encima de la media de contagios en el país desde 2022. El NEA tuvo un incremento sostenido a partir de 2021 superando el promedio nacional en los últimos tres años y el NOA evidenció también una trayectoria ascendente desde 2021 aunque con tasas relativas inferiores al resto de las regiones.