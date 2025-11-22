Secciones
Alerta por contagios de sífilis: cuáles son las provincias argentinas con más casos registrados

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias con mayor cantidad de reportes, pero también las más pobladas del país.

Desde hace años la curva de casos de sífilis va en aumento en el país. Desde hace años la curva de casos de sífilis va en aumento en el país.
Hace 2 Hs

Exceptuando los años de pandemia en que los contagios disminuyeron por la baja circulación de las personas, Argentina registra un aumento de casos de sífilis desde hace 15 años. En 2011 se registraron casi 700 casos más que en 2010, cuando se habían informado solo 3.561 contagios, y desde entonces la curva no se aplanó. El año pasado, después de más de una década, la cifra anual alcanzó los 36.917 reportes.

El último Boletín Epidemiológico Nacional dio los datos registrados hasta la semana epidemiológica 44, es decir, la semana entre el 7 y el 13 de noviembre y las alarmas se encendieron. El Ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz, explicó que el cambio de métodos anticonceptivos que reemplazaron al preservativo "hizo que la gente dejara de protegerse frente a enfermedades contagiosas" y sostuvo que no se trata de una falta de conocimiento.

Contagios de sífilis en Argentina

Entre 2019 y 2024 se registran patrones similares en las tasas regionales de sífilis, a excepción de la región Sur que se posicionó por debajo del promedio nacional hasta 2022, pero que a partir de 2023 superó tanto la media nacional como al resto de las regiones alcanzando en 2024 la tasa más elevada del país.

La región Centro inició el período con la segunda tasa más alta en 2019 pero posteriomente se mantuvo por debajo del promedio nacional de manera sostenida. La región de Cuyo, en tanto, presentó una evolución ascendente con oscilaciones interanuales, manteniéndose por encima de la media de contagios en el país desde 2022. El NEA tuvo un incremento sostenido a partir de 2021 superando el promedio nacional en los últimos tres años y el NOA evidenció también una trayectoria ascendente desde 2021 aunque con tasas relativas inferiores al resto de las regiones.

Provincias con mayor cantidad de casos de sífilis en Argentina

Según la tabla proporcionada por el Boletín Epidemiológico Nacional de la semana epidemiológica 44, la región con mayor cantidad de contagios en lo que va de 2025 es la región centro, conformada por Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, con un total de 22.354 casos.

La segunda región con mayor cantidad de casos reportados es el NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) con 4.327 casos. Sigue la región Sur (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) con 3.541 casos; la región NEA (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones), con 3.431 y, por último, Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), con 3.067 casos.

Los reportes por provincia, ordenados en orden decreciente por región, hasta el 13 de noviembre de 2025, fueron los siguientes:

Centro

- Buenos Aires: 9.215

- Córdoba: 7.067

- Santa Fe: 4.229

- CABA: 1.032

- Entre Ríos: 811

Cuyo

- Mendoza: 1.568

- San Juan: 908

- San Luis: 591

NEA

- Chaco: 1.583

- Misiones: 831

- Corrientes: 592

- Formosa: 407

NOA

- Jujuy: 1.229

- Salta: 1.206

- Tucumán: 948

- Catamarca: 373

- La Rioja: 312

- Santiago del Estero: 259

Sur

- Neuquén: 1.167

- Río Negro: 713

- Chubut: 708

- La Pampa: 361

- Tierra del Fuego: 308

- Santa Cruz: 284

