Síntomas y prevención de sífilis: la infección de transmisión sexual en aumento en Tucumán

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, Tucumán tuvo un incremento del 50% de casos de sífilis en lo que va del año respecto al mismo período de 2024. La provincia se ubicó como la que tuvo un mayor crecimiento de contagios de la infección de transmisión sexual que se transmite entre humanos por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca. También se puede transmitir de la madre embarazada al bebé en los casos de sífilis congénita.