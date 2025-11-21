Síntomas y prevención de sífilis: la infección de transmisión sexual en aumento en Tucumán

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, Tucumán tuvo un incremento del 50% de casos de sífilis en lo que va del año respecto al mismo período de 2024. La provincia se ubicó como la que tuvo un mayor crecimiento de contagios de la infección de transmisión sexual que se transmite entre humanos por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca. También se puede transmitir de la madre embarazada al bebé en los casos de sífilis congénita.
El uso correcto y uniforme de preservativos reduce significativamente el riesgo de infección. La transmisión maternoinfantil de la sífilis (sífilis congénita) es prevenible a través de detección y el tratamiento oportuno de la sífilis en la embarazada.
El diagnóstico de la sífilis se basa generalmente en la anamnesis, la exploración física y las pruebas de laboratorio. La sífilis no complicada puede curarse fácilmente con antibióticos. Sin embargo, si no se trata, la enfermedad persiste durante años y causa problemas graves de salud, según un artículo de la Organización Panamericana de la Salud.
Síntomas de la sífilis
Los síntomas varían según la etapa de la enfermedad que se curse pero suelen aparecer alrededor de 21 días después de la infección.
Sífilis primaria: se manifiesta generalmente por una única úlcera –chancro– en el lugar de la inoculación. El chancro primario puede pasar desapercibido.
Etapa secundaria: puede causar erupciones cutáneas, fiebre y ganglios linfáticos hinchados. La erupción suele ser simétrica y no causa escozor y aparece de manera característica en las palmas de las manos y las plantas de los pies. En las áreas húmedas y calientes del cuerpo pueden aparecer úlceras blancas.
Etapa latente: es una etapa que puede durar años con bacterias circulando por el cuerpo pero que no producen síntoma. Las manifestaciones principales de la sífilis terciaria son la enfermedad neurológica (neurosífilis), las enfermedades cardiovasculares (cardiosífilis) y los granulomas (lesiones gomosas o goma sifilítica). La sífilis terciaria puede afectar a cualquier órgano del cuerpo hasta 30 años o más después de la infección y puede resultar mortal.
La neurosífilis puede aparecer en cualquier etapa de la infección sifilítica, incluso en los primeros meses. Las manifestaciones neurológicas iniciales consisten en alteraciones agudas del estado mental, meningitis (inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal), accidente cerebrovascular, disfunción de pares craneales, y anomalías auditivas u oftálmicas y oculares.
Cómo se previene la sífilis
La sífilis se transmite por mantener prácticas sexuales sin uso de preservativo, a través del contacto con semen, líquido pre eyaculatorio, fluidos vaginales o sangre. Puede prevenirse con el uso correcto del preservativo y estando atentos a signos o síntomas. Como las lesiones no producen dolor o pueden estar en zonas no visibles, es posible que la persona que tiene sífilis no lo sepa.
Además de la vía sexual, se puede transmitir por vía perinatal, a través de los fluidos en el parte o el embarazo. Para prevenir la transmisión, toda embarazada debe testear durante el embarazo y así poder recibir tratamiento oportuno para evitar la transmisión de la infección a su bebé.