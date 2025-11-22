Una niña fue al hospital por un fuerte dolor de ojo y le encontraron gusanos en la cabeza

Miasis foruncular y daño craneal

Según detalló el pediatra y neonatólogo Flavio Serra, el diagnóstico de la niña corresponde a un cuadro de miasis foruncular. Esta infección se produce cuando ciertas moscas depositan sus larvas en la piel o en el cuero cabelludo.

El caso fue calificado como grave, ya que los gusanos habían comenzado a destruir tejido y a perforar el hueso del cráneo. Serra explicó que, aunque este tipo de lesiones suele manifestarse como forúnculos, desde allí las larvas avanzan y dañan el tejido, llegando incluso a comprometer la estructura ósea.

El especialista señaló que este tipo de infecciones “tiene que ver con la higiene y el cuidado”, aunque aclaró que los padres suelen buscar atención médica rápidamente ante cualquier lesión o secreción en la zona afectada.

Testigos del procedimiento inicial aseguraron haber quedado “estupefactos” por el estado en que se encontraba la nena y por el tiempo que habría permanecido en esa alarmante condición.