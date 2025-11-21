Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

“Se hablaron todos los temas que nos incumben a los gobernadores del país, particularmente a los del norte. Salió una declaración interesante, importante, y una agenda que se amplió por la realidad que estamos viviendo”, señaló. El gobernador tucumano detalló: “apoyamos el reclamo de las provincias de las cajas no transferidas, que les devuelvan los recursos que les corresponden legítimamente. En el caso particular nuestro, está el perjuicio que tuvo Tucumán cuando en 1988 se nos sustrajo un punto del convenio financiero”.