Picazón de ojos: ¿cuáles son las causas y por qué no debés frotarte los párpados?

Una práctica muy común del ser humano es frotarse los párpados para aliviar ese ardor o picazón. Sin embargo, según un artículo publicado por el blog Oftalvist, esto solo empeora las cosas.
Al rascarnos los párpados con la yema de nuestros dedos complicamos la infección que hay dentro de nuestros ojos, debido a la suciedad que hay en las manos y que, sin notarlo, introducimos en los globos oculares por el contacto.
Cuáles son las causas de la picazón en los ojos
Además de una infección que se genera en los ojos por la suciedad, existen otras causas que provocan picazón en los ojos y acá te las mencionamos:
Sequedad: esta condición ocurre por múltiples razones, pero las principales es cuando nuestros ojos no se mantienen hidratados ya sea por la disminución del parpadeo o cuando nos exponemos a ambientes secos (aires acondicionados).
Infecciones o inflamaciones: cuando microorganismos como virus o bacterias entran a nuestros ojos provocan que los párpados se infecten lo que genera picazón y hasta ardor en los ojos.
Irritación: comúnmente la irritación de los ojos ocurre cuando nos exponemos a sustancias químicas como el cloro de las piscinas, jabones o al shampoo. Lo ideal es tratar esto con lágrimas artificiales o acudir al oftalmólogo si las molestias persisten.
Alergias y fatiga visual por pasar mucho tiempo frente a la pantalla de una computadora o teléfono celular.
Síntomas de la picazón en los ojos
El principal síntoma de la picazón en los ojos es la sensación de quemazón en la zona ocular. También puedes experimentar irritación, ardor, enrojecimiento o los ojos llorosos.
Como mencionamos, es importante no frotar los ojos ya que, además de llevar gérmenes a ellos, esta acción solo libera histaminas las cuales aumentan la picazón y el dolor ocular.