 Picazón de ojos: ¿cuáles son las causas y por qué no debés frotarte los párpados?
Secciones
SociedadSalud

Picazón de ojos: ¿cuáles son las causas y por qué no debés frotarte los párpados?

Esta molestia en la visión ocurre por muchas razones porque los ojos están todo el tiempo expuestos a la contaminación del aire y al polvo ambiental.

No frotes tus ojos si te pican Semana
Hace 1 Hs

Todo el tiempo, los ojos se exponen a factores de riesgo, como la contaminación del aire o las partículas de polvo que hay en el ambiente, que provocan picazón o ardor en ellos producto de una infección.

Una práctica muy común del ser humano es frotarse los párpados para aliviar ese ardor o picazón. Sin embargo, según un artículo publicado por el blog Oftalvist, esto solo empeora las cosas.

El hábito matutino que puede ayudarte a combatir el hígado graso

El hábito matutino que puede ayudarte a combatir el hígado graso

Al rascarnos los párpados con la yema de nuestros dedos complicamos la infección que hay dentro de nuestros ojos, debido a la suciedad que hay en las manos y que, sin notarlo, introducimos en los globos oculares por el contacto.

Cuáles son las causas de la picazón en los ojos

Además de una infección que se genera en los ojos por la suciedad, existen otras causas que provocan picazón en los ojos y acá te las mencionamos:

Sequedad: esta condición ocurre por múltiples razones, pero las principales es cuando nuestros ojos no se mantienen hidratados ya sea por la disminución del parpadeo o cuando nos exponemos a ambientes secos (aires acondicionados).

Infecciones o inflamaciones: cuando microorganismos como virus o bacterias entran a nuestros ojos provocan que los párpados se infecten lo que genera picazón y hasta ardor en los ojos.

Irritación: comúnmente la irritación de los ojos ocurre cuando nos exponemos a sustancias químicas como el cloro de las piscinas, jabones o al shampoo. Lo ideal es tratar esto con lágrimas artificiales o acudir al oftalmólogo si las molestias persisten.

Alergias y fatiga visual por pasar mucho tiempo frente a la pantalla de una computadora o teléfono celular.

Síntomas de la picazón en los ojos

El principal síntoma de la picazón en los ojos es la sensación de quemazón en la zona ocular. También puedes experimentar irritación, ardor, enrojecimiento o los ojos llorosos.

Como mencionamos, es importante no frotar los ojos ya que, además de llevar gérmenes a ellos, esta acción solo libera histaminas las cuales aumentan la picazón y el dolor ocular.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Lo reconocés?: “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo pudieron ver

¿Lo reconocés?: “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo pudieron ver

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
3

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
4

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
5

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Cartas de lectores: avenida Aconquija
6

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Más Noticias
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios