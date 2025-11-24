Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

En todo el país avanza el último fin de semana extra largo del año. Luego de un viernes que fue declarado día no labrable con fines turísticos, el lunes se une al sábado y domingo, como un feriadotrasladado del 20, Día de al Soberanía Nacional. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya publicó cuál será el funcionamiento de sus servicios y cómo atenderá el comercio en la capital.