Crackers de queso saludables: no tienen harinas y se preparán en 30 minutos

Una receta versátil que podés modificar para darle el sabor que más te guste.

Hace 12 Min

Cuando hay hambre o simplemente antojos, la salida más fácil es el picoteo. Galletas, embutidos e incluso golosinas que tenemos a mano siempre terminan por ser la solución. Tener a mano opciones saludables para comer de colación o incluso para acompañar tus comidas puede ser la alternativa más saludable. Si sos un fanático de las recetas saladas, estas crackers de queso sin harinas pueden ser tu salvación.

Picar cualquier cosa comestible entre comidas es un mal hábito alimenticio. La planificación es fundamental para evitarlo. Pero no hace falta invertir demasiado tiempo o dinero, como se cree, para comer saludable. Estas crackers son unas galletitas saladas ultra crujientes que se preparan con muy pocos ingredientes y ninguno de ellos imposibles de conseguir.

Cómo hacer crackers de queso sin harinas

Para prepararlas, la base será la fécula de mandioca, el ingrediente que se usa para preparar chipas. Se necesitan aproximadamente 100 gramos o media taza. También usarás un huevo, 100 mililitros de agua y dos cucharadas de aceite para ligar la preparación. Además, podés saborizarlas con tres cucharadas de queso u otras alternativas. Pero también podés dejarlas sin este ingrediente lácteo.

El primer paso será mezclar los ingredientes líquidos sin hacer que la preparación adquiera demasiado aire. El movimiento debe ser suave y no levantar demasiado el líquido para evitar que gane aire.

Luego, agregarás con un tamiz o colador fino la fécula de mandioca. Incorporá poco a poco para que no se formen grumos e integrá con movimientos envolventes. Por último, agregá las cucharadas de queso y volvé a integrar.

Para darles un sabor especial, podés usar condimentos básicos como sal y pimienta. Pero además se pueden agregar hierbas como tomillo u orégano; frutos secos como maní o nueces picadas u otros saborizantes alternativos al queso.

Aceitá una bandeja cuadrada amplia, lo suficientemente grande como para que la base quede cubierta por la preparación, que debe ser líquida. Llevá la bandeja al horno a 200 °C por aproximadamente 20 minutos.

Poco a poco irá tomando volumen y se formarán algunas burbujas que no debes explotar porque darán a las crackers su forma clásica. Una vez pasado el tiempo, retirá del horno, despegá y dejá enfriar unos minutos. Luego podrás agregar semillas o sal gruesa y cortar la gran placa en cuadrados con una tijera de cocina o un cortador de pizza.

