Brasil: investigan la misteriosa muerte de la influencer fitness Diana Areas luego de su visita al hospital

La madrugada del jueves 13 de noviembre, la influencer fitness Diana Areas, de 39 años, fue encontrada muerta tras caer desde el último piso de un edificio en Campos dos Goytacazes, en el estado de Río de Janeiro. El hecho tuvo lugar en la Rua Manhães Barreto, en la zona de Parque Tamandaré o Jardim Maria de Queiroz, un sector residencial conocido por su tranquilidad.
Según los primeros reportes, Areas habría caído desde el área de servicio de su departamento. Su cuerpo impactó en el sector de juegos infantiles del edificio, provocando una muerte instantánea, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos que llegó a las 12:25 horas y confirmó el fallecimiento en el lugar.
El área fue rápidamente acordonada por la Policía Civil, que inició las pericias y tomó declaraciones a vecinos para reconstruir la secuencia de los hechos.
Había pedido ayuda médica horas antes: qué pasó en el hospital
Uno de los elementos más relevantes de la investigación es que Diana Areas había buscado atención médica horas antes de morir.
Según medios locales como Jornal Notícia Urbana y J3News.com, la influencer ingresó a las 7:30 al Hospital Ferreira Machado (HFM) con cortes en las muñecas y el cuello. Allí recibió atención inmediata: suturas, curaciones y vacuna antitetánica.
Sin embargo, a las 10:30 decidió abandonar el hospital, sin esperar el alta médica formal. La salida fue voluntaria y quedó registrada en el sistema de atención. Este punto abrió debate sobre si hubo fallas en el acompañamiento de un caso que, según especialistas, evidenciaba claros signos de riesgo.
Investigación: qué se sabe y cuáles son las hipótesis
La muerte de Diana es investigada por la Policía Civil de Río de Janeiro. Fue su pareja quien llamó a las autoridades tras el suceso. Según publicó Jornal Notícia Urbana, habría existido una discusión entre ambos momentos antes de la caída, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente.
Los investigadores:
Recolectaron testimonios del hombre que estaba en el departamento.
Tomaron declaraciones a vecinos.
Ordenaron el análisis de las cámaras de seguridad del edificio.
Por ahora, la línea principal apunta a una caída voluntaria, en un contexto emocional crítico, pero la policía mantiene todas las hipótesis abiertas, sin descartar la intervención de terceros o circunstancias que hayan influido en la tragedia.
La carrera de Diana Areas: influencer, atleta y referente del fitness
Con más de 200 mil seguidores en Instagram, Diana Areas era una figura influyente en el mundo del fitness y el fisicoculturismo. Publicaba rutinas, consejos de nutrición y reflexiones sobre disciplina, entrenamiento y vida saludable.
Entre sus logros se destaca el título de campeona Wellness Fitness en el Sudamericano IFBB Elite Pro 2023. También trabajaba como nutricionista y era madre de dos hijos, un rol que complementaba con su exigente calendario de entrenamiento —que incluía rutinas de dos horas y sesiones de cardio bajo control calórico—.
En una de sus últimas publicaciones, agradeció a su entrenador y habló de presentarse a competir con apenas una semana de preparación, resaltando su capacidad de adaptación y constancia.
Reacciones en redes y debate público
La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en Instagram y otras plataformas, donde seguidores, colegas y deportistas lamentaron su pérdida. Las publicaciones se llenaron de mensajes de duelo y homenajes a su influencia en la comunidad fitness.
La tragedia también reavivó la conversación sobre:
Salud mental en atletas e influencers.
Presión estética y profesional en redes sociales.
Responsabilidad de los hospitales ante pacientes con lesiones autoinfligidas.
El perfil de Diana se convirtió en un espacio de despedida, mientras su caso continúa generando debate en medios y foros especializados en bienestar y salud pública.