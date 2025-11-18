Brasil: investigan la misteriosa muerte de la influencer fitness Diana Areas luego de su visita al hospital

La madrugada del jueves 13 de noviembre, la influencer fitness Diana Areas, de 39 años, fue encontrada muerta tras caer desde el último piso de un edificio en Campos dos Goytacazes, en el estado de Río de Janeiro. El hecho tuvo lugar en la Rua Manhães Barreto, en la zona de Parque Tamandaré o Jardim Maria de Queiroz, un sector residencial conocido por su tranquilidad.