La frase de Fernando Báez Sosa que conmovió a Burlando: el abogado contó por qué tomó el caso

El caso de Fernando Báez Sosa fue uno que caló hondo en la sociedad argentina. Un crimen que atravesó diversas aristas, desde la violencia juvenil hasta la vida nocturna en la Costa, pero también la era digital y una dimensión tan aberrante como la espectacularización del delito. El ataque a Fernando duró solo 50 segundos y fue el primer asesinato enteramente registrado, de comienzo a fin, por los celulares.