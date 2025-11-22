Secciones
SociedadActualidad

La frase de Fernando Báez Sosa que conmovió a Burlando: el abogado contó por qué tomó el caso

El abogado de la familia contó en el reciente documental de Netflix la frase que Fernando dijo antes de viajar a Gesell que le movilizó completamente.

Fernando Burlando contó por qué tomó el caso de Fernando Báez Sosa. Fernando Burlando contó por qué tomó el caso de Fernando Báez Sosa.
Hace 53 Min

El caso de Fernando Báez Sosa fue uno que caló hondo en la sociedad argentina. Un crimen que atravesó diversas aristas, desde la violencia juvenil hasta la vida nocturna en la Costa, pero también la era digital y una dimensión tan aberrante como la espectacularización del delito. El ataque a Fernando duró solo 50 segundos y fue el primer asesinato enteramente registrado, de comienzo a fin, por los celulares.

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Este 13 de noviembre Netflix estrenó "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", un documental que es tanto un homenaje a Fernando como una enseñanza, un audiovisual que explora desde una mirada íntima y reveladora lo ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, que además busca con alentadora esperanza contribuir a que este delito nunca más se repita.

El testimonio de Báez Sosa que marcó a Burlando

Entre los testimonios que aportan al relato, se encuentra el de Fernando Burlando, el abogado que acompañó a la familia de Baéz Sosa desde el inicio, cuando la noticia de que unos rugbiers habían matado a un joven a la salida del boliche Le Brique llegó a los medios.

En uno de los primeros y más desgarradores testimonios que comenzaron a hacerse públicos estaba el de Graciela Sosa, la mamá. "A veces Fer me decía ‘yo voy a estudiar y el día de mañana no te va a faltar nada mami’", comentaba aquella madre con el corazón acongojado.

Fernando había viajado a Villa Gessel con amigos para celebrar el final del colegio secundario y el ingreso a la universidad. Pero aquel inocente propósito terminó cuando un grupo de rugbiers le dio una brutal golpiza a la salida de una fiesta. El joven de 18 años había concluido el Ciclo Básico Común (CBC) y se preparaba para iniciar el 2020 la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Decidió estudiar para ser abogado penalista", contó Graciela a la prensa. Netflix tomó sus dichos y los incluyó en el documental.

Las palabras de Fernando llegaron al abogado

“Antes de irse de vacaciones fue a inscribirse porque había terminado el CBC. Cuando llegó, dijo ‘ya está. Mamá, llamame doctor Fernando, voy a ser como Burlando’“, reveló Sosa en su momento. Sus palabras llegaron a oídos de Fernando Burlando.

En el documental de Netflix, el abogado contó que estaba en Punta del Este cuando estalló el caso y explicó por qué decidió tomarlo. “Mis hijas me dijeron ’papá, vos tenés que estar ahí ayudando desde donde sea", reveló. “Yo no podía estar ajeno a lo que le pasaba a esta familia, luego de esa frase que hizo pública Graciela“, aseguró Burlando.

El estado actual del crimen de Fernando Baéz Sosa

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se llevó a cabo en febrero de 2023 en la ciudad de Dolores y terminó con la condena de cadena perpetuapara Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi por el homicidio doblemente calificado, por premeditación y alevosía. Por otro lado, Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz fueron condenados a 15 años de prisión, como partícipes secundarios.

En el documental de Netflix, Thomsen, Comelli, Cinalli, Viollaz y los hermanos Pertossi dieron su testimonio y contaron cómo son sus días en la cárcel.


Temas Fernando BurlandoFernando Báez Sosa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Fernando Burlando habló del documental de Fernando Báez Sosa durante su paso por Tucumán: ¿cuál fue su reflexión?

Fernando Burlando habló del documental de Fernando Báez Sosa durante su paso por Tucumán: ¿cuál fue su reflexión?

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Comentarios