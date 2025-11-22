La frase de Fernando Báez Sosa que conmovió a Burlando: el abogado contó por qué tomó el caso

El caso de Fernando Báez Sosa fue uno que caló hondo en la sociedad argentina. Un crimen que atravesó diversas aristas, desde la violencia juvenil hasta la vida nocturna en la Costa, pero también la era digital y una dimensión tan aberrante como la espectacularización del delito. El ataque a Fernando duró solo 50 segundos y fue el primer asesinato enteramente registrado, de comienzo a fin, por los celulares.
Este 13 de noviembre Netflix estrenó "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", un documental que es tanto un homenaje a Fernando como una enseñanza, un audiovisual que explora desde una mirada íntima y reveladora lo ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, que además busca con alentadora esperanza contribuir a que este delito nunca más se repita.
El testimonio de Báez Sosa que marcó a Burlando
Entre los testimonios que aportan al relato, se encuentra el de Fernando Burlando, el abogado que acompañó a la familia de Baéz Sosa desde el inicio, cuando la noticia de que unos rugbiers habían matado a un joven a la salida del boliche Le Brique llegó a los medios.
En uno de los primeros y más desgarradores testimonios que comenzaron a hacerse públicos estaba el de Graciela Sosa, la mamá. "A veces Fer me decía ‘yo voy a estudiar y el día de mañana no te va a faltar nada mami’", comentaba aquella madre con el corazón acongojado.
Fernando había viajado a Villa Gessel con amigos para celebrar el final del colegio secundario y el ingreso a la universidad. Pero aquel inocente propósito terminó cuando un grupo de rugbiers le dio una brutal golpiza a la salida de una fiesta. El joven de 18 años había concluido el Ciclo Básico Común (CBC) y se preparaba para iniciar el 2020 la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Decidió estudiar para ser abogado penalista", contó Graciela a la prensa. Netflix tomó sus dichos y los incluyó en el documental.
Las palabras de Fernando llegaron al abogado
“Antes de irse de vacaciones fue a inscribirse porque había terminado el CBC. Cuando llegó, dijo ‘ya está. Mamá, llamame doctor Fernando, voy a ser como Burlando’“, reveló Sosa en su momento. Sus palabras llegaron a oídos de Fernando Burlando.
En el documental de Netflix, el abogado contó que estaba en Punta del Este cuando estalló el caso y explicó por qué decidió tomarlo. “Mis hijas me dijeron ’papá, vos tenés que estar ahí ayudando desde donde sea", reveló. “Yo no podía estar ajeno a lo que le pasaba a esta familia, luego de esa frase que hizo pública Graciela“, aseguró Burlando.
El estado actual del crimen de Fernando Baéz Sosa
El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se llevó a cabo en febrero de 2023 en la ciudad de Dolores y terminó con la condena de cadena perpetuapara Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi por el homicidio doblemente calificado, por premeditación y alevosía. Por otro lado, Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz fueron condenados a 15 años de prisión, como partícipes secundarios.
En el documental de Netflix, Thomsen, Comelli, Cinalli, Viollaz y los hermanos Pertossi dieron su testimonio y contaron cómo son sus días en la cárcel.