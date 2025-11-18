Secciones
SociedadActualidad

Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

Virginia Pérez Antonelli, la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa tras la brutal golpiza en Villa Gesell, reconstruyó su vida cinco años después del crimen. Hoy, ya recibida y trabajando en una plataforma de streaming, sigue marcada por aquella noche y defiende su accionar ante las críticas y omisiones en el reciente documental del caso.

Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa
Hace 2 Hs

El estreno del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” volvió a poner en el centro del debate uno de los asesinatos más conmocionantes de los últimos años. Entre los testimonios que quedaron fuera de la miniserie se encuentra el de Virginia Pérez Antonelli, la joven que aquella madrugada del 18 de enero de 2020 intentó reanimar a Fernando tras el ataque de los rugbiers en Villa Gesell. Su historia, sin embargo, sigue profundamente ligada al caso.

La noche que cambió su vida

Virginia tenía 18 años cuando, al escuchar el grito desesperado de “¿alguien sabe hacer RCP?”, corrió hacia la vereda del boliche Le Brique. Ya no había agresores en la zona, solo un joven tendido en el suelo y un grupo de testigos que no sabía cómo actuar. Con los conocimientos básicos de un curso de la Cruz Roja que había hecho pocos meses antes, se inclinó y comenzó las maniobras para intentar salvarle la vida a Fernando.

Permaneció así hasta la llegada de la ambulancia. Minutos después, el adolescente fue trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte.

Las secuelas del juicio y la exposición pública

Lo que siguió para Virginia no fue más sencillo. Durante la instrucción de la causa y el juicio de 2023, su figura quedó expuesta y llegó a recibir críticas y acusaciones infundadas en redes sociales. “Me pusieron un cartel que decía ‘Asesina’. Me hicieron dudar de mí misma”, relató en una entrevista, recordando la presión mediática y judicial que enfrentó.

Los padres de Fernando, en cambio, siempre reconocieron su intento desesperado por ayudar. Graciela Sosa señaló que “era la única que luchaba para salvar a Fer”, en contraste con quienes buscaron responsabilizarla.

Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

Su ausencia en el documental y su descargo

La falta de su testimonio en la serie de Netflix sorprendió a muchos espectadores. La propia Virginia explicó en redes sociales que se sintió “omitida” y cuestionó la edición del material: “Es difícil ver cómo se dejan afuera partes de una historia que está incompleta”. Según contó, no fue convocada por la producción.

“Hace casi seis años que cargamos con esta angustia. Omitir algunos hechos también duele”, expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Qué hace hoy Virginia Pérez Antonelli

Impactada por las dudas y críticas que recibió tras el crimen, Virginia tomó una decisión que marcó su camino: se formó como socorrista para reafirmar sus conocimientos en reanimación. “Necesitaba confirmar que hice lo correcto. En un momento llegué a preguntarme si lo había perjudicado”, confesó.

Recién este año un médico forense le confirmó que Fernando llegó con vida al hospital gracias a sus maniobras. “Eso me alivió. Nunca me lo habían dicho”, aseguró.

Hoy, con 23 años, se recibió de Licenciada en Producción Audiovisual y trabaja en una plataforma de streaming. Aun así, reconoce que aquella noche sigue presente: se convirtió en una impulsora activa de la enseñanza de RCP y de la importancia de actuar ante una emergencia.

Una convicción inamovible

Virginia sostiene un mensaje que repite cada vez que le preguntan por su rol aquella madrugada:

“El RCP no puede matar a nadie. Lo voy a decir siempre. Los únicos responsables de la muerte de Fernando fueron los rugbiers”.

Una frase que resume la marca que dejó en ella una de las historias más dolorosas del país, y la decisión de seguir hablando para que, al menos, su parte de la verdad no vuelva a quedar oculta.

Temas Villa GesellCruz RojaFernando Báez SosaGraciela Sosa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fernando Burlando habló del documental de Fernando Báez Sosa durante su paso por Tucumán: ¿cuál fue su reflexión?

Fernando Burlando habló del documental de Fernando Báez Sosa durante su paso por Tucumán: ¿cuál fue su reflexión?

Cómo es hoy la vida de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Cómo es hoy la vida de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

Qué fue lo último que le dijo Fernando Báez Sosa a su mamá antes de viajar a Villa Gesell

Qué fue lo último que le dijo Fernando Báez Sosa a su mamá antes de viajar a Villa Gesell

“Si no estuviera preso, sería youtuber”: la defensa del padre de Lucas Pertossi sobre el video del crimen

“Si no estuviera preso, sería youtuber”: la defensa del padre de Lucas Pertossi sobre el video del crimen

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
3

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
4

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso
5

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
6

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Más Noticias
La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Comentarios