Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

El estreno del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” volvió a poner en el centro del debate uno de los asesinatos más conmocionantes de los últimos años. Entre los testimonios que quedaron fuera de la miniserie se encuentra el de Virginia Pérez Antonelli, la joven que aquella madrugada del 18 de enero de 2020 intentó reanimar a Fernando tras el ataque de los rugbiers en Villa Gesell. Su historia, sin embargo, sigue profundamente ligada al caso.