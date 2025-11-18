Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

El estreno del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” volvió a poner en el centro del debate uno de los asesinatos más conmocionantes de los últimos años. Entre los testimonios que quedaron fuera de la miniserie se encuentra el de Virginia Pérez Antonelli, la joven que aquella madrugada del 18 de enero de 2020 intentó reanimar a Fernando tras el ataque de los rugbiers en Villa Gesell. Su historia, sin embargo, sigue profundamente ligada al caso.
La noche que cambió su vida
Virginia tenía 18 años cuando, al escuchar el grito desesperado de “¿alguien sabe hacer RCP?”, corrió hacia la vereda del boliche Le Brique. Ya no había agresores en la zona, solo un joven tendido en el suelo y un grupo de testigos que no sabía cómo actuar. Con los conocimientos básicos de un curso de la Cruz Roja que había hecho pocos meses antes, se inclinó y comenzó las maniobras para intentar salvarle la vida a Fernando.
Permaneció así hasta la llegada de la ambulancia. Minutos después, el adolescente fue trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte.
Las secuelas del juicio y la exposición pública
Lo que siguió para Virginia no fue más sencillo. Durante la instrucción de la causa y el juicio de 2023, su figura quedó expuesta y llegó a recibir críticas y acusaciones infundadas en redes sociales. “Me pusieron un cartel que decía ‘Asesina’. Me hicieron dudar de mí misma”, relató en una entrevista, recordando la presión mediática y judicial que enfrentó.
Los padres de Fernando, en cambio, siempre reconocieron su intento desesperado por ayudar. Graciela Sosa señaló que “era la única que luchaba para salvar a Fer”, en contraste con quienes buscaron responsabilizarla.
Su ausencia en el documental y su descargo
La falta de su testimonio en la serie de Netflix sorprendió a muchos espectadores. La propia Virginia explicó en redes sociales que se sintió “omitida” y cuestionó la edición del material: “Es difícil ver cómo se dejan afuera partes de una historia que está incompleta”. Según contó, no fue convocada por la producción.
“Hace casi seis años que cargamos con esta angustia. Omitir algunos hechos también duele”, expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó.
Qué hace hoy Virginia Pérez Antonelli
Impactada por las dudas y críticas que recibió tras el crimen, Virginia tomó una decisión que marcó su camino: se formó como socorrista para reafirmar sus conocimientos en reanimación. “Necesitaba confirmar que hice lo correcto. En un momento llegué a preguntarme si lo había perjudicado”, confesó.
Recién este año un médico forense le confirmó que Fernando llegó con vida al hospital gracias a sus maniobras. “Eso me alivió. Nunca me lo habían dicho”, aseguró.
Hoy, con 23 años, se recibió de Licenciada en Producción Audiovisual y trabaja en una plataforma de streaming. Aun así, reconoce que aquella noche sigue presente: se convirtió en una impulsora activa de la enseñanza de RCP y de la importancia de actuar ante una emergencia.
Una convicción inamovible
Virginia sostiene un mensaje que repite cada vez que le preguntan por su rol aquella madrugada:
“El RCP no puede matar a nadie. Lo voy a decir siempre. Los únicos responsables de la muerte de Fernando fueron los rugbiers”.
Una frase que resume la marca que dejó en ella una de las historias más dolorosas del país, y la decisión de seguir hablando para que, al menos, su parte de la verdad no vuelva a quedar oculta.